Музей или отель? Что появится на месте Володарки в Минске

Известное СИЗО на улице Володарского в Минске закрывают. Обвиняемых распределяют по другим учреждениям, персонал переводят в Колядичи, где построили новый изолятор. Что появится на месте замка, который 200 лет был тюрьмой, - в материале DW.

Почти в каждой камере - политзаключенный

Следственный изолятор №1 - одно из наиболее известных мест заключения в Беларуси. СИЗО было расположено в Пищаловском замке в самом центре Минска. На протяжении 200-летней истории он оставался тюрьмой. Объект уникален не только своей архитектурой, но и заключенными, которые здесь находились: повстанцы 1830-1831 и 1863-1864 годов, белорусские писатели Якуб Колас, Алесь Гарун, Винцент Дунин-Марцинкевич, Карусь Каганец и Максим Танк, а в последние годы - белорусские политзаключенные. По данным правозащитников, к 2023-му практически не было камер, в которых бы не находились противники режима Лукашенко. И вот в этом году следственный изолятор на улице Володарского, прозванный в народе Володаркой, начали расселять.

Последние десятилетия Володарка была единственным местом в Европе, где приводили в исполнение смертную казнь Фото: ZUMA Press/imago images

За два века своего существования здание тюрьмы фактически ни разу не реконструировалось. В 2008 году обвалилась одна из башен, после этого замок был законсервирован, обвиняемых перевели в корпуса, построенные рядом в 70-е годы. В СИЗО было более ста камер, здесь содержали и женщин, и несовершеннолетних, и приговоренных к расстрелу. Последние десятилетия Володарка была единственным местом в Европе, где приводили в исполнение смертную казнь.

Гостиница в бывшей тюрьме

До конца мая 2024 года, по данным Мингорисполкома, Пищаловский замок, который имеет статус историко-культурной ценности, будет полностью освобожден от заключенных. Власти заявляли, что после переезда СИЗО объект передадут городу, сейчас он принадлежит МВД. По предварительным данным, 200-летнее здание планируют перепрофилировать в гостинично-развлекательный комплекс. В 2014 году власти разработали техническое заключение - на восстановление требуется около 5 млн долларов. Чиновники рассчитывали привлечь инвесторов.

В мире немало примеров, когда бывшие тюрьмы превращали в отели, музеи и культурные площадки, в том числе на постсоветском пространстве. Так, в Лукишской тюрьме в Вильнюсе не только проводят экскурсии, но и организуют вечеринки и концерты, а недавно здесь состоялись дебаты кандидатов на президентских выборах. Тюрьма на Лонцкого во Львове стала музеем жертв оккупационных режимов. Похожие музеи в бывших тюрьмах КГБ создали также в Риге и Вильнюсе. Тюрьма в Лиепае признана одной из самых необычных гостиниц в мире - посетители могут не только побывать на экскурсии, но также принять участие в квесте, где нужно выбраться на свободу, или остановиться в отеле, где одна ночь обойдется в 120 евро.

Может ли на месте тюрьмы возникнуть музей?

Минский экскурсовод Павел (фамилия не называется из-за соображений безопасности. - Ред.) в комментарии DW отметил, что у Пищаловского замка - большой потенциал. "Туристы и сейчас, когда вход на территорию запрещен, задают много вопросов о тюрьме в центре Минска, - говорит он. - Однако сложно представить, что в ближайшие годы здесь появится музей борьбы за свободу, что было бы естественно, учитывая историю тюрьмы. Если здесь и появится музей, при нынешней власти его будут контролировать бывшие тюремщики. Пример уже есть - музей в Гродно".

Музей тюремного быта при Гродненской тюрьме, которая продолжает функционировать как одно из самых строгих исправительных учреждений, открыли в 2015 году. Как и Володарка, эта тюрьма находится в центре города. Однако любой желающий попасть в музей не может - сначала нужно отправить групповую заявку, которую рассматривает администрация тюрьмы, ее сотрудники и проводят экскурсии. По сути, музей рассказывает об их достижениях, хотя в Гродно тоже сидели исторические личности - от повстанцев Калиновского до фигурантов дела Тихановского. Здесь же, в 2023-м, умер художник Алесь Пушкин. Обычно в музей привозят школьников и чиновников, и это называют профилактикой преступности.

Рассуждая о перспективах Володарки, культуролог и доцент Европейского гуманитарного университета Степан Стурейко считает, что возможны разные варианты: "Теоретически замок могут лишить статуса историко-культурной ценности, это объяснят разрушением конструкций, и никто не будет перечить - объект и так еле стоит, это уже призрак, а не здание. Тогда возможен снос и строительство нового здания. Но думаю, власти все же попытаются сохранить историческое здание. Как пример, можно посмотреть на отель "Монастырский", там мало сохранилось живого, по сути, это новое пространство. На месте Володарки, скорее всего, появится мультифункциональный комплекс, где будет и музей, и культурное пространство".

Каким будет смысловое наполнение, зависит от времени и политической воли. Стурейко считает, что проектировать обновление Володарки должен архитектор Роман Забелло, который признан политическим заключенным и сам находился в СИЗО до перевода в Колядичи.

"Кроме минского изолятора, есть еще тюрьмы в Гродно и Глубоком, они также находятся в зданиях, признанных памятниками архитектуры, поэтому нужно думать и об их дальнейшей судьбе, - продолжает собеседник. - У нас есть музеи и организации в эмиграции, которые собирают информацию о репрессиях. На их базе и нужно разрабатывать концепцию музеев, которые со временем появятся на месте бывших тюрем".