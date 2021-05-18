Журналистка Tut.by Борисевич вышла на свободу

Журналистка белорусского издания Tut.by Катерина Борисевич, которая провела за решеткой шесть месяцев по делу о "разглашении врачебной тайны", вышла на свободу. Портал Tut.by в среду, 19 мая, показал, как репортера встречали в Гомеле.

За два дня до истечения срока Борисевич перевели в исправительную колонию №4 в этом городе.

Как напомнили в Белорусской ассоциации журналистов, за полгода репортер побывала минимум в пяти местах заключения.

Изначально она содержалась в СИЗО КГБ, потом - в следственном изоляторе на улице Володарского в Минске. Позднее ее перевели в Жодино, оттуда за неделю до ожидаемого освобождения - в Могилев. В понедельник, 17 мая, перед самым истечением срока, выяснилось, что Борисевич - уже в женской колонии Гомеля.

Как написали журналисты Tut.by в Telegram-канале издания, встреча репортера прошла спокойно. В 07.00 утра по местному времени (совпадает с мск) у входа в колонию уже дежурили милицейский спецтранспорт, а также "легковушка, в которой находился человек в погонах". Примерно через 25 минут после этого Борисевич вышла из ворот колонии с двумя большими сумками.

Как отмечали встречающие, сотрудники колонии вели себя максимально корректно - они даже предложили поднести сумки и вызвать журналистке такси.

На поступивших из Гомеля кадрах видно, что Катерина Борисевич держалась бодро, была в хорошем расположении духа.

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