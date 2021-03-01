Суд в Минске вынес обвинительные приговоры по делу о "ноль промилле"

Суд Московского района Минска во вторник, 2 марта, вынес обвинительные приговоры журналистке издания Tut.by Катерине Борисевич и врачу Больницы скорой медицинской помощи Артему Сорокину. За то что они сообщили, что в крови активиста Романа Бондаренко, скончавшегося после задержания силовиками от травм, вопреки утверждению властей, не было алкоголя, Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, Артема Сорокина - к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин.
Борисевич и Сорокин были признаны виновными по части 3 статьи 178 (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Сорокина освободили в зале суда, пишет Tut.by. На оглашении приговора, помимо журналистов государственных СМИ и родственников, присутствовали дипломаты ЕС.
Закрытый суд
Судебный процесс по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина начался 19 февраля. Судья Светлана Бондаренко постановила, что дело будет слушаться в закрытом режиме "во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования", а также потому, что "материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся".
Согласно обвинению, Катерина Борисевич в период с 12 по 13 ноября "путем просьб и уговоров" склонила Артем Сорокина к предоставлению устной информации о состоянии Романа Бондаренко и к передаче фотокопий медицинской документации. Сведения составляли врачебную тайну, передача информации произошла без согласия пациента или иных уполномоченных лиц. Сорокин поддался уговорам и разгласил информацию о состоянии здоровья Бондаренко, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера, указано в деле.
На основании полученной информации Борисевич подготовила материал для TUT.by, в котором говорилось, что у избитого на "площади Перемен" и умершего в больнице Романа Бондаренко было 0 промилле алкоголя в крови. Это противоречило версии Следственного комитета и Александра Лукашенко, утверждавшим, что Бондаренко был пьян. Действия Борисевич и Сорокина, по мнению обвинения, негативно повлияли на состояние правопорядка и повлекли за собой тяжкие последствия - привели к повышению напряженности в обществе, побудили граждан к проведению незаконных массовых мероприятий.
Смерть Романа Бондаренко
31-летний Роман Бондаренко был избит на "Площади Перемен", когда попытался заговорить с людьми, снимавшими с заборов бело-красные-белые ленты. После драки неизвестные люди загрузили его в белый микроавтобус и доставили в Центральное РУВД Минска и впоследствии - в больницу с тяжелыми травмами. Бондаренко умер в больнице вечером 12 ноября, врачи говорили, что шансов на выживание у него практически не было.
18 февраля, более чем через три месяца после смерти, Генпрокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). При этом ведомство подчеркнуло, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена".
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Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз