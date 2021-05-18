"Репортеры без границ" осудили преследования Tut.by в Беларуси

Международная организация "Репортеры без границ" осудила новые нападки белорусских властей на свободу прессы. Репрессии в отношении сотрудников крупнейшего независимого портала Tut.by неприемлемы, заявил глава ее немецкого филиала Кристиан Мир (Christian Mihr) в четверг, 20 мая. "Такие действия демонстрируют, прежде всего, что режим Лукашенко рассматривает свободную прессу как препятствие, которое необходимо устранить. Мы решительно осуждаем такой подход, даже если он нас, к сожалению, не удивляет", - констатировал Мир. Он подчеркнул, что Tut.by заставили замолчать, используя "надуманные аргументы и сфабрикованные обвинения".

Уголовное дело в отношении сотрудников Tut.by

Власти обвиняют "ТУТ БАЙ МЕДИА" в налоговых махинациях. Сотрудники департамента финансовых расследовний 18 мая провели массовые обыски в минском офисе интернет-портала, его региональных отделениях, а также дома у главного редактора Марины Золотовой и других сотрудников. В общей сложности белорусские силовики, по данным самого издания, задержали минимум 13 сотрудников редакции. Сайт Tut.by власти отключили от Сети.

В пресс-службе Комитета госконтроля заявили, что в отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь - об уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

Преследования журналистов в Беларуси

Сейчас в Беларуси задержано не менее 16 журналистов. Репортер Tut.by Любовь Каспьярович была задержана 14 мая в Минске во время репортажа о судебном процессе над студентами. Суд приговорил ее к 15 суткам ареста за участие в несанкционированной демонстрации. За день до этого была арестована и приговорена к десяти суткам ареста по тому же обвинению фотограф Татьяна Капитонова, которая также работает на Tut.by.

Ситуация со свободой прессы в Беларуси резко ухудшилась после президентских выборов в августе 2020 года, констатируют "Репортеры без границ". С тех пор власти заблокировали десятки журналистских сайтов и задержали более 400 работников СМИ, большинство из них временно.

Беларусь занимает 158-е место из 180 в рейтинге свободы прессы.

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