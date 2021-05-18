В Германии осудили атаку властей Беларуси на независимый портал Tut.by
В Германии резко раскритиковали массовые обыски у сотрудников интернет-портала Tut.by и его блокировку. Немецкие журналистские организации выражают солидарность с белорусскими коллегами.
В офисе Tut.by (фото из архива)
В Германии высказались с резкой критикой по поводу обысков у сотрудников самого популярного в Беларуси независимого интернет-портала Tut.by.
"Мы с болью смотрим на продолжающиеся нападки на свободу прессы и преследование журналистов в Беларуси", - отметил замруководителя пресс-службы Союза журналистов Германии DJV Пауль Эшенхаген (Paul Eschenhagen) в комментарии DW по поводу массовых обысков у сотрудников Tut.by 18 мая. По его словам, белорусские власти "не останавливаются ни перед чем, чтобы подавить неугодное им освещение событий в стране". Союз журналистов Германии выражает свою солидарность с белорусскими коллегами, которые, как подчеркивают в DJV, просто выполняют свою работу.
В международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) также остро критикуют нападки на портал Tut.by и выражают свою поддержку главному редактору Tut.by Марине Золотовой и всем журналистам сайта.
Кристиан Мир
"Сегодняшние абсолютно неуместные действия властей свидетельствуют прежде всего об одном: режим Лукашенко видит в независимых СМИ препятствие, которое следует устранить, - уверен глава немецкого филиала "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr). - И прежде всего хотят заставить замолчать Tut.by, как крупнейший независимый портал, приводя при этом аргументы, шитые белыми нитками, и выдвигая фиктивные обвинения".
БАЖ: Сначала зачистили политиков и активистов, на очереди - интернет
В Белорусской ассоциации журналистов считают, что атака на Tut.by является последовательным шагом в цепочке действий белорусских чиновников.
"Для нас очевидно, что эта атака на самый популярный, самый крутой белорусский интернет-ресурс планировалась давно. Это, наверное, самая острая кость в горле белорусских властей, потому что это медиа читают большинство белорусов. Поэтому хотят с ним расправиться", - говорит в интервью DW заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. По его выражению, за журналистов взялись после того, как зачистили политиков и активистов, а многие правозащитники выехали из страны.
"Сейчас власти расправляются с инакомыслием там, где еще есть критика в их адрес. На улицах ее уже нет, теперь они решили навести полный штиль в сегменте интернета", - подчеркивает Горецкий.
Он не думает, что обыски у Tut.by связаны с тем, что 19 мая на свободу выходит журналистка портала Катерина Борисевич, отбывшая арест по "делу о ноль промилле", так как "такие операции заранее планируются". В БАЖ также отмечают, что прямых рычагов влияния на эту ситуацию у организаци нет, поскольку власти ужесточают давление на журналистов и не идут на диалог. По мнению зампредседателя организации, портал Tut.by как юрлицо могут ликвидировать, хотя саму редакцию невозможно уничтожить.
Уголовное дело в отношении сотрудников Tut.by
Власти обвиняют "ТУТ БАЙ МЕДИА" в налоговых махинациях. Сотрудники департамента финансовых расследовний провели 18 мая массовые обыски в минском офисе интернет-портала Tut.by, его региональных отделениях, а также дома у главного редактора портала Марины Золотовой и других его сотрудников.
В пресс-службе Комитета госконтроля заявили, что в отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь - об уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".
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Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
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