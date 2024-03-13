Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?

Более 400 европейских политиков стали "крестными" для белорусских политзаключенных. Что они могут для них сделать - у DW.

Депутат немецкого бундестага Ларс Ровер (Lars Rohwer) никогда не был в Беларуси. Он ни разу не встречался с журналистом "Радыё Свабода" Андреем Кузнечиком, которого власти РБ лишили свободы на шесть лет якобы за "создание экстремистского формирования". Тем не менее, Ларс Ровер стал для него символическим крестным. Что дает такое шефство белорусским политзаключенным? Считают ли немецкие политики возможным вступить в переговоры с белорусским режимом ради их освобождения?

Зачем немецкий политик стал "крестным" для белорусского журналиста?

Спустя месяц после президентских выборов в Беларуси 2020 года швейцарская правозащитная организация Libereco основала программу политического шефства над белорусскими политзаключенными. Ее участники - на данный момент это 407 европейских политиков - переняли на себя роль символических "крестных". Одним из них стал член немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), политик Ларс Ровер.

В октябре 2021 года по прямому мандату он стал депутатом немецкого бундестага, а спустя несколько месяцев - символическим "крестным" для Андрея Кузнечика , журналиста-фрилансера "Радыё Свабода". Кузнечика задержали в ноябре 2021-го и обвинили в "создании экстремистского формирования", спустя полгода его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Процесс проходил в закрытом режиме, суть обвинений журналисту до сих пор неизвестна. Правозащитники "Вясны" признали его политическим заключенным.

Депутат бундестага Ларс Ровер стал "крестным" для Андрея Кузнечика Фото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

Стать "крестным" для одного из белорусских политзаключенных Ларсу Роверу предложила одна из его избирательниц. Он сам никогда не был в Беларуси, но слышал о стране от своих коллег по саксонскому парламенту, в котором работал ранее. Сперва Ровер хотел взять шефство над кем-либо из политзаключенных, кто имеет связь с его избирательным округом - Дрезденом. Когда найти такую связь не удалось, решил, что уделит внимание важной для него теме - свободе прессы.

"Во времена ГДР медиа также контролировались режимом и не могли свободно писать обо всем. В этом отношении это - часть моей собственной биографии. Хотя в ГДР и не было арестов, журналисты не могли писать свободно, они были вынуждены тщательно обдумывать свои слова", - говорит Ларс Ровер.

В чем заключаются задачи символического "крестного"?

"Моя первая и главная задача - предать случай Андрея Кузнечика огласке. Для меня очень важно, чтобы о таких случаях, когда журналисты просто выполняют свою работу и за это попадают в тюрьму, становилось известно", - говорит Ровер.

Также депутат немецкого парламента постоянно пишет послу РБ в Германии Денису Сидоренко (11 марта 2020 года Александр Лукашенко снял его с должности. - Ред.). "И - можете себе представить - не получаю никакого ответа, - улыбается Ровер. - Наверное, в Беларуси так принято. Но я все равно занимаюсь этим".

В письмах депутат сообщает о том, что Андрей Кузнечик выполнял свою работу как журналист и не заслуживает того, чтобы находиться за это в тюрьме. Также он просит посла убедить белорусские власти освободить Кузнечика: "Да, я не получаю ответа на свои письма и не хочу выглядеть сейчас наивным. Но мне важно, чтобы Андрей знал, что за него борются".

"Тоже собирал бы посылки"

Депутат говорит, что хотел бы делать больше, но опасается, что своими действиями может навредить: "К примеру, если я буду отправлять Андрею посылки в тюрьму или оказывать другую помощь, в том числе его родным. Поэтому из соображений безопасности мы были вынуждены отказаться от этого, - признается Ларс Ровер. - Если бы это не создавало проблем для семьи, я бы тоже собирал посылки, потому что у жены, я думаю, есть чем заняться, когда в семье не хватает того, кто мог бы зарабатывать деньги".

Акция "Репортеров без границ" в поддержку заключенных журналистов перед посольством РБ в Берлине Фото: DW

Ровер пытался связаться с женой Андрея Кузнечика: написал ей письмо, но ответа не получил. Больше установить с ней контакт он не пытался: боится подвергнуть ее опасности. Но он регулярно общается с коллегами Кузнечика по "Радыё Свабода". От них он знает, что семье удалось попасть на свидание с Андреем Кузнечиком в колонии. "Из разговора с его коллегами у меня сложилось впечатление, что Андрей - очень вдумчивый человек", - говорит Ровер.

Ларс Ровер говорит, что "с теми скромными возможностями, которые у него есть как у члена немецкого бундестага" сделает все возможное для освобождения Андрея Кузнечика. В том числе он считает возможным пойти на контакт с представителями белорусского режима, "если бы это помогло делу". "Но сперва я бы хорошо все обдумал, чтобы режим Лукашенко не воспользовался мной и этим фактом (переговоров. - Ред.) в своих целях. Потому что я выступаю за демократическую Европу, в этом заключается наша долгосрочная цель", - подчеркивает Ровер.

"Дверь для Беларуси остается приоткрытой"

По мнению Алоиса Райнера (Alois Rainer), члена партии ХДС, которая в нынешнем составе парламента находится в оппозиции к правящей коалиции, переговоры об освобождении белорусских политзаключенных "вполне возможны". Летом 2021 года он стал "крестным" для Марины Золотовой, главного редактора уничтоженного властями портала Tut.by.

"Если мы забываем, как вести переговоры, мы возвращаемся минимум на 100 лет назад, во времена, когда обо всем договаривались только путем войны и насилия. Поэтому я лучше проведу многочасовые переговоры и постараюсь найти компромиссы, прежде чем кто-то пострадает физически", - считает Алоис Райнер.

По его словам, такие переговоры могли бы вести представители правительства - МИД или канцелярия Олафа Шольца. "Я и сам хочу это делать, но мое влияние слишком мало, поскольку я нахожусь в оппозиции".

Алоис Райнер взял символическое попечительство над Мариной Золотовой Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Свою роль как символического крестного для Марины Золотовой он видит в том, чтобы использовать свое имя для привлечения внимания общественности к ней и ее делу, рассказывать о ней. О самой Марине он знает немногое, в основном из медиа. Контакта ни с ней, ни с ее семьей у депутата нет.

Алоис Райнер считает, что параллельно с санкционным давлением на Беларусь важно посылать в ее сторону сигнал, что у нее "тоже есть будущее в европейской системе".

"Мы не хотим, чтобы она уходила от нас навсегда. Беларусь - независимая европейская страна с долгой интересной историей, культурой, языком, идентичностью. Именно поэтому дверь всегда остается приоткрытой, чтобы мы могли искать диалог", - уверен немецкий депутат.

По словам Марко Фибера (Marco Fieber), главы правозащитной организации Libereco, шефство депутатов над политическими заключенными в Беларуси помогает поддерживать внимание западной общественности к теме Беларуси. И - что он считает еще более важным - это большая поддержка и для самих заключенных, и для их семей. "И сами освобожденные, и их семьи рассказывали нам о том, как это шефство помогло и укрепило их морально. Ведь зарубежные политики не только участвуют в их судьбе, но и ведут кампанию за их освобождение на разных уровнях", - отмечает к комментарии DW Марко Фибер.

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