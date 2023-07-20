Суп без мяса. Как кормят заключенных в колониях в Беларуси

Художник Алесь Пушкин, которого не смогли спасти в больнице, похудел, отбывая срок, на 20 кг. Такие же тревожные новости приходят и о других белорусских политзаключенных. Так, Полина Шарендо-Панасюк, как сообщают, потеряла 18 кг. Журналист Олег Груздилович за четыре месяца пребывания за решеткой сбросил 15 кг. DW выяснила, как питаются осужденные в белорусских колониях.

Лучше всего кормят в колонии, где содержат больных туберкулезом

Последний раз в Беларуси нормы питания для заключенных меняли в 2021 году. В рационе появилось сливочное масло, зелень, сметана, курица и вареная колбаса - в мизерных дозах. По словам бывших осужденных, самая большая проблема была с мясом и рыбой, а также овощами и фруктами. Так, в сутки заключенному мужчине полагается до 90 г мяса и 55 г рыбы с головой, до полукилограмма картофеля и 250 г других овощей. И если рядовые осужденные всегда могут пополнить свой рацион передачами от родственников и дозакупкой в тюремном магазине, то политзаключенных администрация умышленно в этом ограничивает.

Последний раз в Беларуси нормы питания для заключенных меняли в 2021 году Фото: Zuma Press/IMAGO

Алексей шесть лет отбывал наказание по экономической статье в колонии в Могилевской области, на свободу вышел в начале 2023-го. По его словам, за это время питание улучшилось - например, появились пельмени. "Иногда в колонии проходит день открытых дверей, родственники могут приехать, чтобы посмотреть на условия содержания, им показывают и столовую. Конечно, перед этим наводят особый порядок, но меню специально никто не меняет. Так вот, многие приятно удивлены, что в колонии довольно неплохо кормят, - делится собеседник. - Но многое зависит от начальства и от того, воруют ли на кухне".

По словам мужчины, даже в рамках одной области питание в местах заключения может различаться: "Все знают, что лучше всего кормят в Орше, где находится колония для больных туберкулезом - у них улучшенные нормы". Если у заключенного нет ограничений по денежным переводам и передачам, недостающую еду можно получить либо от родственников, либо купить в магазине на территории колонии - три раза в месяц. "Конечно, выбор продуктов там ограниченный да и цены повыше, чем на свободе, но все необходимое есть - и колбасы, и молочка, и рыбные консервы, и сладкое. Проблема только с овощами и фруктами, их заказывают немного, поэтому не все успевают купить хотя бы несколько яблок", - говорит Алексей.

И добавляет, что политзаключенные находятся в другой ситуации - им обычно сразу же дают статус "злостного нарушителя", что снижает сумму на закупку продуктов в магазине на территории колонии до 2 базовых величин. "Они буквально каждую копейку считают, чтобы растянуть эти 74 рубля на месяц", - поясняет бывший осужденный.

Без помощи от тех, кто на свободе, выживать сложно, особенно, если работаешь в промышленной зоне, продолжает собеседник. По закону освобождаются от работы, только пенсионеры и инвалиды І и ІІ групп. "Государство не кормит заключенных, - уточняет Алексей. - Каждую копейку за нахождение на зоне высчитывают из твоей зарплаты или пенсии".

"Рыбу можно есть только с большой голодухи"

Журналист Олег Груздилович четыре месяца провел в заключении - и похудел на 15 кг. В своей книге он описывает проблемы с питанием в колонии. "Основным блюдом завтрака всегда была каша, два куска черного и белого хлеба плохой местной выпечки и стакан мутного чая, в котором ни разу не видел чаинок - только коричневая вода. Пять раз в неделю к каше и чаю добавляли либо вареное яйцо, либо кусочек масла. В первые дни уже на выходе с завтрака чувствовал, что снова хочу есть", - отмечает бывший политзаключенный.

Олег Груздилович (фото из архива) Фото: privat

На обед, по его словам, давали "пустой суп - "ни одного куска мяса я из него не выловил", на второе были каши, картошка или макароны и что-то мясное. "Самой вкусной была рисовая каша с мясом, - вспоминает Груздилович. - Также на обед могли выдать "рагу из овощей с мясом птицы". За овощи выдавали картофель с луком, которые пахли капустой. А в качестве "мяса птицы" выступала курица маленькими кусочками. Напиток - компот без всяких сухофруктов или полуразбавленный кисель".

По оценке журналиста, на ужин откладывалось все самое невкусное: "Переваренные до склеивания рожки с полосками вареной колбасы, жидкое рагу из овощей с запахом мяса птицы, перловка или картофель с рыбными котлетами. Рыбу можно было есть только с большой голодухи и закрыв глаза. Это перемолотая и поджаренная масса из мойвы или кильки со вкусом рыбьих кишок и мелкими костями". За все лето 2022 года в ИК-15, по воспоминаниям Груздиловича, заключенным ни разу не предлагали ни фруктов, ни овощей.

Худеют не только из-за питания, но и из-за сильного стресса

Бывший тюремный доктор Василий Завадский отмечает, что несбалансированность питания - одна из причин серьезного ухудшения здоровья заключенных. Практически у каждого проблемы с зубами - не хватает кальция. "Стали давать значительно меньше рыбы, а это важный элемент питания, - указывает доктор. - Да, в меню появилась вареная колбаса, но этим рыбу не заменишь. Проблема с овощами, фруктами. Их не просто нет в основном рационе, но часто невозможно купить в магазинах ни в СИЗО, ни в колониях и тюрьмах даже в сезон".

Завадский обращает внимание на то, что когда человек попадает в ШИЗО или помещение камерного типа, а такое наказание распространено в отношении политзаключенных, нормы питания снижаются: "Добавьте к этому давление, которому они подвергаются, и станет понятно, почему осужденные попадают в реанимацию".

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