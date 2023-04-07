Экс-претендент в президенты Беларуси Цепкало получил 17 лет
Сергей Ромашенко
29 мин. назад
Белорусский оппозиционер в случае поимки будет отбывать приговор в колонии усиленного режима. Валерий Цепкало признан виновным по ряду уголовных статей, в том числе по статье о получении взятки в особо крупном размере.
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Минский областной суд заочно приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало к 17 годам колонии усиленного режима. Оппозиционер признан виновным по целому ряду уголовных статей, в том числе по статье о получении взятки в особо крупном размере, сообщила Генпрокуратура Беларуси в пятницу, 7 апреля.
"По совокупности преступлений Цепкало назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 1000 базовых величин (37 тыс. белорусских рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Цепкало обвиняли по девяти статьям, в том числе о призывах к захвату власти, создании и финансирование экстремистского формирования, а также публичных оскорблениях и клевете в отношении белорусского правителя Александра Лукашенко. Обвинение запрашивало для Цепкало 19 лет лишения свободы.
Несостоявшийся кандидат в президенты
Валерий Цепкало намеревался участвовать в выборах президента Беларуси в 2020 году, но ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата, и тогда Цепкало уехал из страны, опасаясь задержания. После этого его супруга Вероника Цепкало объединилась с кандидатом Светланой Тихановской и Марией Колесниковой, сформировав так называемый "женский триумвират", противостоявший Александру Лукашенко.
После выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Лукашенко, Тихановская и Цепкало под давлением властей покинули Беларусь. Колесникова была задержана в сентябре 2020 года. Через год ее приговорили 11 годам колонии, признав виновной в заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности Беларуси, а также в создании экстремистского формирования.