От мурала до жесткого разгона: история минской "Площади перемен"

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В книге белорусского фотографа Евгения Отцецкого о самом известном протестном дворе собраны 70 фотографий и 13 историй. Что происходило на "Площади перемен" в 2020 году - у DW.
Год назад минчанин Роман Бондаренко был избит на протестной "Площади перемен" - и погиб от травм. Выяснять, что произошло, власти не стремятся. Сестра Романа Ольга Кучеренко - о том, как прошел год в поисках правды.
Минский арборист, житель площади Перемен Степан Латыпов приговорен судом к 8,5 года колонии и штрафу. Своей вины подсудимый не признал ни по одному из пунктов обвинения.
Переулок Окрестина, метро "Пушкинская" - с августа 2020 года для минчан это не просто топонимы, это места связанные с драматическими и яркими событиями белорусского протеста. DW о том, как они выглядят сегодня.