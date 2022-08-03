 От мурала до жесткого разгона: история минской ″Площади перемен″ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 03.08.2022

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Беларусь

От мурала до жесткого разгона: история минской "Площади перемен"

В книге белорусского фотографа Евгения Отцецкого о самом известном протестном дворе собраны 70 фотографий и 13 историй. Что происходило на "Площади перемен" в 2020 году - у DW.

  • Детская площадка на Площади перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Книга о минской "Площади перемен"

    Белорусский фотограф Евгений Отцецкий издает книгу о "Площади перемен" - дворе в Минске, который во время протестов был одним из главных мест противостояния белорусов с властью. В книге собрано 70 фотографий и 13 личных историй. Средства на издание книги Отцецкий собирал с помощью краудфандинга - она будет готова в середине августа 2022 года.

  • Жители Площади перемен выстроились в форме сердца

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    "Площадь перемен" - личная история

    Для Евгения Отцецкого эта книга - личная история, ведь он тоже житель "Площади перемен". "Я как фотограф не смог остаться в стороне. Кроме того, что участвовал в этих событиях, поддерживал соседей, я еще и фиксировал происходящее. Почти каждый день я находился во дворе с фотокамерой и снимал то, что там происходило", - рассказывает автор книги.

  • Мурал с диджеями перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Мурал с "диджеями перемен"

    11 августа 2020 года фотограф впервые услышал из окна, как соседи выкрикивали политические лозунги. "Затем перекличка стала интенсивнее, соседи стали спускать во двор и знакомиться", - вспоминает он. 18 августа на трансформаторной будке во дворе появился мурал "диджеи перемен", а к концу месяца двор назвали "Площадью перемен", а на будку повесили табличку с названием.

  • Дети и родители на Площади перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Что могут люди вместе

    "Площадь перемен" стала местом притяжения не только для жителей окрестных домов, но и для других минчан. Двор украсили бело-красно-белыми лентами, в нем проводили концерты и встречи. "Главное достижение дворового сопротивления - преодоление атомизации общества. Люди начали выходить из квартир, знакомиться и понимать, что вместе могут на что-то влиять", - считает фотограф.

  • Жители Площади переменв одежде с изображением диджеев перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Уникальный белорусский протест

    Фотограф вспоминает, что зафиксировать происходящее на "Площади перемен" он решил еще и потому, что был уверен: это уникальное явление белорусского протеста. "Децентрализация, уход во дворы не были скопированы с других протестов. Это родилось естественным путем и стало визитной карточкой белорусского протеста".

  • Страница книги

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    13 историй жителей "Площади перемен"

    Кроме фотографий в книге есть 13 историй жителей двора - их помогала собирать редактор Алеся Песенка. "У нас есть история, как именно появился мурал и почему именно в этом месте. Есть история борьбы за мурал и история последнего дня площади, когда там был марш. Это рассказ о том, как рождается сообщество, солидаризируется и пытается противостоять государству", - говорит Отцецкий.

  • Жители Площади перемен в масках с портретом Степана Латыпова

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Солидарность со Степаном Латыповым

    Активность жителей не нравилась силовикам, которые неоднократно закрашивали мурал и срезали бело-красно-белые ленты. 15 сентября там задержали местного жителя Степана Латыпова - год спустя ему присудили 8,5 лет колонии. "Важно, что люди тогда не опустили руки. Да, Степан был активным, но идея была в протесте без лидеров - если одного забрали, другие выйдут вместо него", - рассказывает автор книги.

  • Цветы в память о Романе Бондаренко

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Место гибели Романа Бондаренко

    "Площадь перемен" стала местом гибели Романа Бондаренко. 11 ноября его избили неизвестные люди, срывавшие с забора красно-белые ленты, а на следующий день парень умер в больнице. В память о Романе 15 ноября прошел марш, который жестоко разогнали силовики. Фотографий Отцецкого с того дня в книге нет - его задержали в начале марша, поэтому об этом событии в книге рассказывает одна из героинь.

  • Акция протеста на Площади перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    "Не дать властям перевернуть страницу"

    Презентовать свою книгу Евгений Отцецкий собирается 18 августа - в двухлетнюю годовщину появления мурала "Диджеи перемен". Кроме того, автор планирует запустить мультимедийный проект в интернете и занимается организацией выставок в разных странах. "Мы решили взять на себя важную роль - задокументировать все события, не дать властям “перевернуть страницу", - говорит автор книги.

  • Бело-красно-белый флаг в комнате

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Что сейчас с "Площадью перемен"?

    В целях безопасности Евгений Отцецкий был вынужден покинуть Беларусь, но все равно поддерживает связь с жителями "Площади Перемен". "Я не могу рассказывать о том, как сейчас живет "Площадь перемен". Но скажу так: если люди однажды осознали себя свободными и почувствовали солидарность, это не может исчезнуть. Я верю в своих соседей", - подчеркивает он.

    Автор: Александра Богуславская


  • Детская площадка на Площади перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Книга о минской "Площади перемен"

    Белорусский фотограф Евгений Отцецкий издает книгу о "Площади перемен" - дворе в Минске, который во время протестов был одним из главных мест противостояния белорусов с властью. В книге собрано 70 фотографий и 13 личных историй. Средства на издание книги Отцецкий собирал с помощью краудфандинга - она будет готова в середине августа 2022 года.

  • Жители Площади перемен выстроились в форме сердца

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    "Площадь перемен" - личная история

    Для Евгения Отцецкого эта книга - личная история, ведь он тоже житель "Площади перемен". "Я как фотограф не смог остаться в стороне. Кроме того, что участвовал в этих событиях, поддерживал соседей, я еще и фиксировал происходящее. Почти каждый день я находился во дворе с фотокамерой и снимал то, что там происходило", - рассказывает автор книги.

  • Мурал с диджеями перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Мурал с "диджеями перемен"

    11 августа 2020 года фотограф впервые услышал из окна, как соседи выкрикивали политические лозунги. "Затем перекличка стала интенсивнее, соседи стали спускать во двор и знакомиться", - вспоминает он. 18 августа на трансформаторной будке во дворе появился мурал "диджеи перемен", а к концу месяца двор назвали "Площадью перемен", а на будку повесили табличку с названием.

  • Дети и родители на Площади перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Что могут люди вместе

    "Площадь перемен" стала местом притяжения не только для жителей окрестных домов, но и для других минчан. Двор украсили бело-красно-белыми лентами, в нем проводили концерты и встречи. "Главное достижение дворового сопротивления - преодоление атомизации общества. Люди начали выходить из квартир, знакомиться и понимать, что вместе могут на что-то влиять", - считает фотограф.

  • Жители Площади переменв одежде с изображением диджеев перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Уникальный белорусский протест

    Фотограф вспоминает, что зафиксировать происходящее на "Площади перемен" он решил еще и потому, что был уверен: это уникальное явление белорусского протеста. "Децентрализация, уход во дворы не были скопированы с других протестов. Это родилось естественным путем и стало визитной карточкой белорусского протеста".

  • Страница книги

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    13 историй жителей "Площади перемен"

    Кроме фотографий в книге есть 13 историй жителей двора - их помогала собирать редактор Алеся Песенка. "У нас есть история, как именно появился мурал и почему именно в этом месте. Есть история борьбы за мурал и история последнего дня площади, когда там был марш. Это рассказ о том, как рождается сообщество, солидаризируется и пытается противостоять государству", - говорит Отцецкий.

  • Жители Площади перемен в масках с портретом Степана Латыпова

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Солидарность со Степаном Латыповым

    Активность жителей не нравилась силовикам, которые неоднократно закрашивали мурал и срезали бело-красно-белые ленты. 15 сентября там задержали местного жителя Степана Латыпова - год спустя ему присудили 8,5 лет колонии. "Важно, что люди тогда не опустили руки. Да, Степан был активным, но идея была в протесте без лидеров - если одного забрали, другие выйдут вместо него", - рассказывает автор книги.

  • Цветы в память о Романе Бондаренко

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Место гибели Романа Бондаренко

    "Площадь перемен" стала местом гибели Романа Бондаренко. 11 ноября его избили неизвестные люди, срывавшие с забора красно-белые ленты, а на следующий день парень умер в больнице. В память о Романе 15 ноября прошел марш, который жестоко разогнали силовики. Фотографий Отцецкого с того дня в книге нет - его задержали в начале марша, поэтому об этом событии в книге рассказывает одна из героинь.

  • Акция протеста на Площади перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    "Не дать властям перевернуть страницу"

    Презентовать свою книгу Евгений Отцецкий собирается 18 августа - в двухлетнюю годовщину появления мурала "Диджеи перемен". Кроме того, автор планирует запустить мультимедийный проект в интернете и занимается организацией выставок в разных странах. "Мы решили взять на себя важную роль - задокументировать все события, не дать властям “перевернуть страницу", - говорит автор книги.

  • Бело-красно-белый флаг в комнате

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Что сейчас с "Площадью перемен"?

    В целях безопасности Евгений Отцецкий был вынужден покинуть Беларусь, но все равно поддерживает связь с жителями "Площади Перемен". "Я не могу рассказывать о том, как сейчас живет "Площадь перемен". Но скажу так: если люди однажды осознали себя свободными и почувствовали солидарность, это не может исчезнуть. Я верю в своих соседей", - подчеркивает он.

    Автор: Александра Богуславская


 

Контекст

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Площадь перемен: как жители Минска сражаются за свой двор и перемены в стране (11.09.2020)  

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