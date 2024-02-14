Минск - одна из самых дешевых столиц. Согласны ли минчане?

Жизнь в соседнем Вильнюсе на 43% дороже, чем в столице Беларуси, указано в мировом рейтинге.

Аналитический сервис Numbeo обновил рейтинг наиболее дорогих для проживания городов в мире. Минск оказался на 334 месте из 362. Аренда жилья здесь вдвое дешевле, чем в соседнем Вильнюсе. Но и зарплаты разные: у минчан в среднем на руки, по данным рейтинга, выходит 543 евро, у жителей Вильнюса - 1410, Варшавы - 1643. DW поговорил с жителями столицы о том, согласны ли они с оценкой аналитиков.

Квартиры дешевле, но что с процентами по кредитам?

При составлении рейтинга точкой отсчета служит Нью-Йорк, показатели которого считаются за 100%. Аналитики суммировали стоимость продуктов питания, обуви и одежды, средний чек в ресторане, стоимость жилья (аренда и покупка) и коммунальные платежи, цену на общественный транспорт и на такси, абонемент в спортзал, плату за частный детский сад и школу, среднюю зарплату после выплаты налогов.

В итоге Минск оказался на 334 месте из 362. Жить в столицах соседних стран, по данным Numbeo, дороже. Так, Рига оказалась на 181-м месте, Вильнюс - на 185-м, Варшава - на 207-м, Москва - на 268-м, Киев расположился на 300 месте.

Согласно рейтингу, минская семья из четырех человек, без учета аренды жилья, в месяц тратит 1539 евро (в Вильнюсе - 2 630 евро, в Варшаве - 2 416 евро), расходы на одного человека - 432 евро (в Вильнюсе - 763, в Варшаве - 737 евро).

Центр Минска Фото: Janka Rondo/DW

Аренды "однушки" в центре Минска обходится примерно в 370 евро (в Вильнюсе - 757 евро, в Варшаве - 985 евро), в спальном районе - 235 евро (в Вильнюсе - 500 евро, в Варшаве - 752 евро). "Трешка" в центре - 669 евро (в Вильнюсе - 1370 евро, в Варшаве - 1727 евро), в спальном районе - 430 (в Вильнюсе - 900 евро, в Варшаве - 1265 евро). Плата за коммунальные услуги (в квартире 85 кв.м.) плюс плата за интернет и мобильную связь в Минске оцениваются в 65 евро, (в Вильнюсе - 230 евро, в Варшаве - 300 евро). Зато ставка по ипотеке на 20 лет в Минске 17,4%, в Вильнюсе - 4,19%, в Варшаве - 7,36%.

"В Польше начинаешь задумываться о коммуналке"

Яна работает в IT-секторе, ее зарплата около 2,5 тысяч евро. Несколько месяцев назад она вернулась из Польши в Беларусь. Основной причиной, по словам собеседницы, стали проблемы со здоровьем, которые сложно было решить за границей.

"Но стоимость жилья тоже существенный вопрос, - говорит собеседница. - В Варшаве я отдавала за квартиру около 1200 евро, это была студия в 30 минутах езды от центра. В Минске я плачу вдвое меньше за двушку ближе к центру. То же и с коммунальными платежами: когда живешь в Беларуси, об этом не задумываешься. Тарифы растут, но по итогу сумма не такая уж и существенная - около 60 евро в месяц. В Польше эту цифру нужно умножать минимум на два".

Что касается продуктов, то цены и ассортимент неприятно удивили, признается Яна.

"За год все подорожало, некоторые продукты - процентов на 30, - говорит она. - Появилось очень много российских товаров, качество которых вызывает сомнения. На днях увидела в гипермаркете польский джем и искренне удивилась, потому что теперь продукты из ЕС - редкость. Кстати, этот джем по акции стоит примерно 3 евро, в Варшаве - вдвое дешевле. И так по многим позициям. Особенно выросли цены на овощи и фрукты, кофе, шоколад. Латте в хорошей кофейне сейчас стоит примерно столько же, сколько в Варшаве, - около 3 евро".

В итоге сэкономить на питании в Минске не удалось. Что касается цен в ресторанах, Яна не согласна с составителями рейтинга, которые указывают, что пара в Минске может поужинать за 30 евро (в Вильнюсе средний чек - 60, в Варшаве - 45).

"Не знаю, какие рестораны брали за основу, по-моему цены в Минске примерно такие же, как в Варшаве. Но порции стали заметно меньше. Видимо, так пытаются сэкономить".

Также спорным в рейтинге выглядит сравнение цен на обувь и одежду, считает Яна. Аналитики указывают, что кроссовки Nike стоят в Минске 86 евро, в Варшаве - 84, в Вильнюсе - 87. "Если мы говорим об оригинальных кроссовках, то в Минске цена - в районе 120 евро. За 86, может быть, бывают на скидках. В Польше на распродаже реально купить за 50", - говорит Яна.

Половина зарплаты уходит на продукты

Марина работает в бюджетной организации, ее зарплата немногим превышает, указанную в рейтинге - около 600 евро на руки, зарплата супруга - 800 евро, он занят на производстве.

"Живем с родителями, чтобы сэкономить на аренде и отложить на свою квартиру, - говорит собеседница. - На коммунальные услуги уходит примерно 80 евро".

Старый город в Варшаве Фото: Zhou Nan/Xinhua/picture alliance

Продукты, по ее словам, дорожают чуть ли не каждый день. "Поэтому стараемся, что можно, брать на акциях, с запасом, - продолжает Марина. - Почти половину зарплаты тратим на еду".

В последнее время, по наблюдению собеседницы, в городе появляется все больше "магазинов низких цен". "Магазины эти не пустуют, хотя там хватает и ширпотреба, - говорит она. - Но мы, как и многие, пытаемся сэкономить. Так что не могу сказать, что для нас Минск - дешевый город".

По данным Министерства торговли, в 2023 году индекс потребительских цен в Беларуси вырос на 5,8%. Больше всего подорожали фрукты (почти на 20%), алкоголь (11,8%), яйца (9,5%). Из непродовольственных товаров - лекарства (на 13,4%). Что касается сферы услуг, то самый высокий рост зафиксирован в сфере туризма 25,3% и на железной дороге - 23,6%.

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