Белорусский рубль слабеет. А что с ценами в стране?

Рост курсов иностранных валют в Беларуси происходит на фоне рекордных, если верить официальной статистике, зарплат в стране. Так, по сведениям Национального статистического комитета, в июне номинальная начисленная средняя заработная плата (до вычета налогов) составила 1927 белорусских рублей, или почти 550 евро.

Однако большинство жителей страны скептически относятся к заявлениям белорусских властей о росте благосостояния. Уровень своих доходов люди традиционно оценивают в пересчете на доллары, и за последние недели этот уровень существенно снизился. Но и особого ажиотажа возле пунктов обмена валют и в торговой сфере не наблюдается.

Валюта как средство сбережения

Пенсионерка Мария рассказывает, что для нее уже вошло в привычку каждый месяц покупать немного валюты, в которой она хранит свои себережения. "Покупаю по 10-20 долларов с пенсии если получится, но теперь приходится на это больше тратить наших "зайчиков", - так собеседница DW называет белорусские рубли.

В обменных пунктах ажиотажа нет Фото: DW

По словам Марии, за курсом валют она особо не следит, поскольку приобретает доллары только в определенные дни - после оплаты коммунальных услуг и других текущих платежей. "Какой бы не был курс, я все равно буду доллары брать, потому что наши рубли рано или поздно обесцениваются: такое было и в советское время, и в 90-е годы. Теряла на этом очень много, и теперь когда надо какой подарок внукам, то лучше долларов ничего нет", - отмечает пенсионерка.

Куда более внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке дальнобойщик Сергей, работающий в польской транспортной компании. "Сейчас приехал домой в краткосрочный отпуск, и курс такой, что остаюсь в плюсе, имея банковскую карту в валюте, - говорит Сергей. - Для меня всегда будет выгодно, чтобы курс доллара рос, а вот жену, которая работает в бюджетной организации и получает зарплату в рублях, такая ситуация не радует”.

В торговле ажиотажа нет

В прежние годы резкое ослабление белорусского рубля приводило если не к панике, то к заметному оживлению в магазинах. Люди старались покупать товары длительного хранения впрок, чтобы избавиться от "лишних" рублей перед неизбежным подорожанием.

Однако сейчас в супермаркетах ажиотажного спроса нет. "У нас все спокойно, народ не делает каких-то аномальных закупок, как раньше, когда десятками килограммов скупали сахар, крупы и другие товары, которые быстро не испортятся", - рассказывает сотрудница одной из торговых сетей Наталья.

В белорусском супермаркете Фото: DW

По ее мнению, во многом это связано с тем, что цены на основные продукты остаются стабильными, поэтому нет смысла делать запасы. Но Наталья видит и другое объяснение: "Что бы власти ни говорили про рост доходов, мы замечаем обратное: сумма среднего чека на кассе снижается, люди становятся более бережливыми, стараются избегать излишних трат".

С этим соглашается и пенсионерка Мария: "Реже стала делать какие-то запасы - разве что сахара возьму побольше на варенье и компоты в период закаток". По словам женщины,рост цен стал менее заметен, но не остановился. Просто в летний сезон расходы на фрукты и овощи не так сильно сказываются на семейном бюджете.

Цены на импортные товары пока на "паузе"

Иначе выглядит ситуация с падением белорусского рубля в компаниях, которые зависят от импорта, а значит и курса валют. Андрей занимается ремонтом компьютеров и при покупке запчастей внимательно отслеживает предложения интернет-магазинов по продаже цифровой техники.

Торговый центр в Беларуси Фото: DW

"Хотя белорусский рубль ослаб, больших изменений в ценах не замечаю, - рассказывает Андрей. - Пока все на паузе: у компаний есть запасы, которые позволяют не повышать цены. Тем более, лето - не самое "горячее" время для продаж. Многое будет зависеть от того, что будет с курсом в ближайшую неделю-две. Если он закрепится на нынешнем уровне или доллар еще больше подорожает, то однозначно стоит ждать пересмотра цен и на компьютеры, и на бытовую технику".

Примерно такие же ожидания среди торговцев на строительном рынке в одном из белорусских городов. По словам предпринимателя Анатолия, к курсу валют привязана даже отечественная продукция: так проще рассчитать доходность своего бизнеса.

Анатолий обращает внимание на еще одну деталь, влияющую на ценообразование. "Самый высокий курс евро и доллара был в марте 2022 года. Многие объясняли это начавшейся войной в Украине и всеобщей неопределенностью. Цены тогда подскочили на многие товары, в том числе и на стройматериалы. Потом произошел "отскок", рубль укрепился, но ведь за редким исключением цены остались те же", - отмечает предприниматель.

Турфирмы тревожит не только курс валют

Еще одна отрасль, которая чувствительно реагирует на колебания курсов валют, связана с выездным туризмом. Хотя коронавирус, а затем проблемы с получением виз очень сильно повлияли на этот бизнес в Беларуси, желающие путешествовать и отдохнуть за границей все еще есть.

Для самолетов "Белавии" европейское небо закрыто Фото: DW

Инна из Бреста давно запланировала поездку в Турцию, виза туда не нужна, и она решила воспользоваться устугами турфирмы. "Искала вариант у моря с возможностью съездить на экскурсию в Стамбул, - делится девушка. - Если заблаговременная бронь за гостиницу на курорте в итоге помогла сэкономить почти 300 долларов, то от экскурсии пришлось отказаться: она очень подорожала, если пересчитывать по курсу".

В одной из белорусских туристических компаний DW рассказали, что этим летом заметно выросла стоимость отдыха не только в Турции, но и на других популярных направлениях. "Повлияли многие факторы, не обязательно связанные с курсами валют, - пояснили в туркомпании. - Например, для авиакомпании "Белавиа" действует запрет летать над Европой, что сказывается на продолжительности рейса, а значит и его цене".

Для счастливчиков, имеющих шенгенские визы, остается возможность съездить в автобусный тур по европейским странам. На стоимость такого вида туризма рост курса евро и доллара пока особо не повлиял, но есть неопределенность в отношениях со странами ЕС. В турфирмах с тревогой отслеживают информацию о возможном полном закрытии границ с Беларусью со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Смотрите также: