Туры по Беларуси. Куда можно поехать и сколько это стоит

Отправиться в спонтанное путешествие по Беларуси летом 2023 года не так просто: организованные туры раскуплены, снять жилье самостоятельно можно, но стоить оно будет немало. DW - о ситуации в сфере внутреннего туризма.

До 2020 года белорусы считались рекордсменами по количеству полученных шенгенских виз, которые открывали им путь в приятные для летнего отпуска страны. Два-четыре часа полета - и ты уже на побережье теплого моря. Пандемия, а затем политический кризис и его последствия, кардинально изменили ситуацию: получить визу стало сложно, выехать из страны - не легче. Привело ли это к тому, что интерес к отдыху в Беларуси вырос? DW пообщалась с представителями туристической сферы о том, что сейчас происходит с внутренним туризмом.

Полтора миллиона внутренних туристов в прошлом году

После существенного падения в 2020 году туристическая отрасль в Беларуси постепенно восстанавливается, следует из официальных данных Национального статистического комитета . Если верить статистике Белстата, в 2022 году Беларусь посетили 143 тысячи иностранцев в составе организованных экскурсионных групп - это в два раза больше, чем в 2021-м.

Интерес самих белорусов к путешествиям по стране тоже вырос, следует из опубликованной статистики: если в 2019 году услугами турагентств воспользовались 1,1 миллион белорусов, а в 2020-м произошло драматическое падение до 570 тысяч, то в 2021-м их стало почти 1,2 млн человек, а в 2022-м в путешествиях по стране побывали более полутора миллиона белорусов. Однако статистика учитывает только тех белорусов, кто обратился за услугами по организации путешествий к туристическим агентствам.

Аэропорт в Минске Фото: Natalia Fedosenko/Tass/picture alliance

Данные за 2023 год могут оказаться еще выше, прогнозируют представители туристической отрасли. По их наблюдениям, спрос на организованные экскурсии по Беларуси этим летом заметно вырос.

Причин тому несколько, объясняют DW собеседники. Во-первых, очень сложной стала логистика из Беларуси - далеко не каждый решится провести в дороге к морю сутки или больше. "Раньше можно было без проблем улететь чартером в Хорватию, Черногорию, Турцию. Сейчас, чтобы туда добраться, понадобится намного больше денег, времени и сил, - говорит представитель одного из турагентств. - Не забываем про Украину, куда охотно ехали еще в 2021 году, а теперь вы сами видите, что происходит в Одессе или Затоке".

Во-вторых, получить шенгенскую визу, чтобы отправиться в тур по Европе, стало испытанием: многие посольства вынужденно сократили свои штаты, некоторые попросту прекратили выдавать туристические визы.

"Но людям нужно выпускать пар. Посмотрите на Viva Braslav, что там происходило в конце июля: тысячи людей, солд-аут уже за несколько недель до начала фестиваля. Кризис кризисом, а люди хотят жить и отдыхать", - говорит собеседник DW.

Спонтанное путешествие по Беларуси? Можно, но сложно

3 августа DW обзвонила несколько туристических агентств. Один из выводов, который можно сделать после короткого разговора с ними, - отправиться в спонтанное путешествие по Беларуси вряд ли получится. Большинство туров на ближайшие выходные оказались раскуплены, менеджеры рекомендуют планировать поездки и бронировать туры, как минимум, за неделю.

"А лучше выбирать маршрут за две недели - тогда вы точно сможете забронировать место туда, куда хочется, а не выбирать из оставшегося, - объяснили в агентстве "Виаполь", куда мы позвонили как потенциальные клиенты. - Внутренние туры стали очень популярны: среди белорусов - поездки на один день, иностранцы предпочитают двухдневные. Кто имеется в виду под иностранцами? Чаще всего это россияне и украинцы, есть также гости из Польши и Литвы. В некоторые дни мы отправляем по два автобуса на экскурсии в Гродно и Брест. В одной группе, как правило, 44 человека".

Выезд из Беларуси стал в разы сложнее Фото: Ales Petrowitsch/DW

Если судить по количеству распроданных мест на сайте, самые популярные маршруты "Виаполя" ведут в Гродно, по замкам Брестской области, на белорусское Полесье, в Глубокое, Будслав и Сморгонь.

"Сейчас, я бы сказала, сами белорусы стали чаще ездить по Беларуси, - делится наблюдениями менеджер агентства. - Кто-то организует путешествие самостоятельно, кому-то проще воспользоваться уже организованным туром. Тем более что забронировать жилье за несколько дней до поездки не так и просто".

Кроме распространенных "классических" маршрутов вроде Мира и Несвижа, агентство Altamar Travel предлагает туры с более глубоким погружением в историю Беларуси: в Гродно - через Мурованку, Желудок, Ивье и Лиду, в Гомель - через усадьбу "Красный берег". Также агентство организует туры по местам белорусской шляхты, заезды на лавандовое поле, в сыродельни и пивоварни, на Голубые озера, в белорусские болота, по усадьбам и костелам в Залесье, Гервятах, Солах, Сморгони.

"В предстоящие выходные почти все забронировано, группа в Гродно давно закрыта. Есть пара мест на тур среди недели или уже на следующих выходных, - немногословно рассказала о возможности спонтанной поездки в Гродно менеджер агентства. - Я бы рекомендовала бронировать поездку, как минимум, за неделю. В туре у нас обычно 40-44 человека. В основном белорусы и ездят", - удивился вопросу о составе группы менеджер.

А если поехать самостоятельно?

Подготовить и организовать самостоятельное путешествие по Беларуси не кажется большой проблемой. До крупных городов можно доехать на общественном транспорте или собственном авто. Как выглядит ситуация с жильем?

После отключения Беларуси от booking.com и airbnb.com искать квартиру стало менее удобно. На замену международным платформам пришли локальные белорусские и российские порталы. Предложений об аренде жилья на сутки на них десятки и сотни, доступных предложений - единицы.

В день из Минска в Гродно отправляется два автобуса от одного агентства Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

За два дня до предполагаемой поездки в Гродно (5-6 августа) на сайте ostrovok.ru мы нашли всего 6 свободных квартир - из 155 предлагаемых. Через день исчезли и они. На выходные 12-13 августа свободны только 8 апартаментов. Цены - от 198 рублей за ночь (от 58 евро).

Свободных отелей в Гомеле, где сайт ostrovok.ru предлагает 58 вариантов размещения, на ближайшие выходные нет совсем. На будущий уикэнд можно найти место в одном из 10 отелей и апартаментов. Цены на жилье - от 23 до 45 евро.

Если бы мы решили спонтанно поехать в Витебск, то выбирать, где ночевать, пришлось бы только из 6 вариантов (всего их было 97). Цены - 35-65 евро в сутки.

Брест предлагает только 16 свободных квартир и отелей - из 230 доступных на сайте. Ночь в среднем стоит 60 евро. Можно найти вариант за 30 евро, есть и более дорогие варианты - за 80-90 евро.

В Могилеве при подготовке путешествия "на скорую руку" можно найти всего шесть доступных вариантов со стоимостью от 32 до 88 евро. На будущую неделю большинство жилья также забронировано - осталось только 9 из 56 отелей и апартаментов.

Спрос растет, но ресурсы ограничены

Туры бронируются, квартиры разлетаются. Выходит, дела на рынке внутреннего туризма идут хорошо?

Экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра Beroc Анастасия Лузгина считает, что не стоит рассматривать ситуацию в отрыве от контекста. Да, спрос на внутреннем рынке растет, но это происходит на фоне серьезного сокращения внешнего туризма.

Экономист Анастасия Лузгина Фото: Privat

"В 2017 году белорусы совершили более 9,2 миллионов туристических поездок за границу, в 2022-м - всего лишь 3,9 миллиона. Сокращение на более чем 5 миллионов - существенно", - отмечает Анастасия Лузгина. При этом число "внутренних" туристов выросло всего на несколько сотен тысяч.

"Внутренний туризм подрос, но он все равно будет ограничен возможностями инфраструктуры: вариантов размещения - отелей или санаториев - в Беларуси больше не стало, чтобы произошел значительный рост. Действительно, доля белорусов среди туристов увеличилась, но это означает и то, что меньше стало иностранцев, которые обычно тратят больше. То есть, рост внутри страны есть, но он далеко не перекрывает потери отрасли за счет сокращения выездного туризма", - подчеркивает экономист.

За 2022 год расходы белорусов на путешествия по Беларуси увеличилась на 13%, организованные туры за границу подорожали на 34%, приводит данные Белстата эксперт. Способен ли внутренний туризм стать одним из драйверов экономики? Анастасия Лузгина уверена, что да, но не в нынешних условиях.

Количество желающих приехать на отдых в Беларусь растет скромно Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Развитие сферы туризма должно происходить в разных секторах, он должен быть привлекателен не только для жителей страны. Для этого страна должна быть открыта и для иностранных туристов, и для иностранных инвестиций. Но к нам, к сожалению, давно не приходят сети международных отелей. Скорее, они закрываются. Новые санатории не строятся. Другой инфраструктуры не появляется, иностранные инвесторы не вкладываются в белорусский рынок. Пока в стране ограниченное количество ресурсов и денег, которые могут быть инвестированы в сферу, мы будем видеть максимум небольшой рост, но вряд ли это приведет к буму в ближайшем будущем", - отмечает эксперт.

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