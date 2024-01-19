Нарастить экспорт калия. Минск пытается вернуть Индию

Беларусь раньше зарабатывала миллионы долларов на экспорте калия в Индию. Санкции свели поставки к нулю. Эксперты рассказали DW, ожидать ли прорыва на данном направлении.

Александр Лукашенко недоволен состоянием дел, которые складываются в белорусско-индийских отношениях. Назначая в начале января нового посла РБ в Индии, правитель Беларуси подчеркнул: "Скажу откровенно: в отношениях с Индией мы деградировали. Это огромный рынок, и мы там были представлены со времен Советского Союза. Надо определить основные направления, где мы будем полезны Индии".

До западных санкций против Минска товарооборот Беларуси и Индии был около полумиллиарда долларов США. Последние данные, которые предоставлял Белстат за 2021 год - $567 млн. Наибольшую часть белорусского экспорта составляли поставки калийных удобрений, далее шли азотные удобрения, сырье для шин, некоторые виды стали. Индия в основном поставляет в Беларусь лекарства, сырье для сигарет, хлопок, электротрансформаторы, рис, чай и кофе.

Индия не боится санкций, проблема в логистике

В 2020 году экспорт калийных удобрений в Индию составил $289,7 млн, в 2021-м - $306,97 млн, в 2022-м - $168,52 млн. С прошлого года белорусский калий вообще не поступает на индийский рынок из-за санкций, введенных западными странами. В итоге крупнейшими поставщиками удобрений в Индию стали Канада, Израиль и Иордания.

Директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский отмечает, что Индия по-прежнему готова покупать белорусский калий и не опасается вторичных санкций. Основное препятствие - логистическое. "До 2021 года поставки были через Клайпедский порт. После введения санкций калий доставляли через Россию, это дольше и дороже. Так что решение проблемы - в РФ, - говорит эксперт. - Поставки могут возобновится, если будут выделены новые логистические мощности. Возможно, строительство белорусского порта в России, хотя так до конца и не понятно, будет ли в итоге завершен проект".

Из-за невозможности поставлять калий в Индию Беларусь была вынуждена уменьшить экспорт. Вместе с тем, выросли поставки в Китай, говорит Львовский. По итогам 11 месяцев 2023 года КНР импортировала белорусских калийных удобрений на сумму около $1,35 млрд. В 2022 году за тот же период сумма была меньше - $874,9 млн.

Санкции против России мешают и белорусскому экспорту

Еще одна сложность - оплата. Индийская компания Indian Potash Ltd открыла счет в рупиях в отделении Сбербанка в Дели в начале февраля 2022 года по просьбе Белорусской калийной компании, после того как против БКК начали действовать санкции США. Так пытались провести платежи в рупиях и рублях без использования долларов и евро. Но расчеты "зависли" из-за отключения части российских банков от SWIFT.

"Ужесточение санкций продолжается, в том числе со стороны ЕС, и это еще больше отягощает условия для белорусского экспорта, - говорит политолог Роза Турарбекова. - В прошлом году упала мировая цена на калий, Канада нарастила добычу. А Беларусь в это время вынуждена увеличивать расходы из-за логистики, проблемы с платежами. В таких условиях вряд ли стоит ожидать прорыва с поставками белорусского калия".

Вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, по мнению политолога, вряд ли поможет решить проблему: "Само по себе членство в ШОС не обеспечит роста экспорта. Организацию следует рассматривать как площадку, куда Лукашенко сможет приехать, чтобы обсудить свои интересы. Однако последний саммит ШОС прошел онлайн".

Аналитики Евразийского банка развития называют "полное восстановление экспорта калийных удобрений" одним из ключевых факторов для роста белорусской экономики в 2024 году. Минск не оставляет попыток разблокировать экспорт калия в Индию, заявил в эфире госТВ уже бывший посол Беларуси в этой стране Андрей Ржеусский.

Индия действует прагматично

Опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время не стоит ожидать прорыва в белорусско-индийских отношениях. "Попытки "прорыва" были и ранее, например, с поставками строительной техники, - вспоминает Турарбекова. - Однако они не носят системный характер. Индия называет нас партнером, но это обыкновенный дипломатический этикет. Никаких заявлений о стратегических отношениях никогда не было".

Посол Индии в РБ Алок Ранджан Джа в интервью госсми признавал, что ему трудно убедить индийских бизнесменов сотрудничать с Беларусью, так как страна им кажется очень маленькой: "Они не видят большого интереса - масштабы несопоставимы с индийскими".

Индия, по словам Розы Турарбековой, действует прагматично. "Сегодня отношения с Беларусью неустойчивые и токсичные, - говорит эксперт. - Та же Канада способна заменить поставки калия из Беларуси, поэтому Индии незачем рисковать".

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