Пытки в Центральном РУВД Минска. Что узнали правозащитники

В опубликованном отчете собрали свидетельства потерпевших и фамилии силовиков, ответственных за пытки в августе 2020 года, сразу после объявления результатов президентских выборов в Беларуси.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси опубликовал отчет о событиях в Центральном РУВД Минска с 9 по 13 августа 2020 года. Отделение милиции стало ареной для безжалостных издевательств над задержанными, утверждают правозащитники. Свидетельства говорят о бесчеловечных условиях содержания, физическом насилии включая избиения, угрозы, применение электрошокеров и перцовых баллончиков.

Через Центральное РУВД в августе прошли около 600 задержанных

В дни после объявления результатов президентских выборов в Беларуси и начала протестов силовики буквально хватали любого, кто попадался им под руку: как участников протестов, так и случайных прохожих, велосипедистов, жителей, возвращавшихся после работы домой. Сотрудники ОМОН останавливали городские автобусы и вытаскивали из них всех мужчин. Многих избивали дубинками как при задержании, так и при перевозке в РУВД. Особенно жестоко обращались с теми, кто был задержан по "политическим" статьям, имел при себе национальную символику или отличался неформальной внешностью (длинные волосы, татуировки, пирсинг и дреды).

В Центральное РУВД в основном, попадали люди, которых задерживали возле стелы на проспекте Победителей, у станции метро "Первомайская", в районе улиц Орловская, Тимирязева, Сухая, Короля, стадиона "Динамо" и других местах в центре Минска. Центральное РУВД стало одним из основных мест удержания людей до отправки в изоляторы на Окрестина и в Жодино. По данным правозащитников, через него прошли около 600 человек, среди них были иностранцы и несовершеннолетние. В РУВД они проводили по 20 и более часов.

Задержанные: "Если смотрел в сторону, били головой о стену"

В одном из интервью задержанный рассказывает: "Часами стоять у стенки на прямых ногах очень тяжело, ноги затекают. И вот ты чуть-чуть поднимаешь пяточку, тебя бьют сразу под колено. Когда замечали, что мы шевелились, били по голени, по ребру либо под колено дубинкой, с агрессией".

Другой потерпевший уточняет: "Кто-то посмотрел в сторону, к нему подходили и просто били головой о стену. Сделать ничего не можешь. Потому что ты находишься как в плену, и они могут сделать все, что угодно".

В РУВД приезжали бригады скорой помощи, однако, по словам задержанных, медики часто не оказывали должную помощь, игнорировали жалобы избитых: "Говорю: "Посмотрите, у меня разбита голова, кровь на лице!" Медработник подошла ко мне, вытерла кровь с головы. Я ей говорю: "У меня кружится голова, я плохо себя чувствую". А она отвечает: "Не умрешь!" Развернули меня к стене омоновцы, и все, ушли".

А вот как относились к задержанным женщинам: "Говорили, что нам нужно вырезать матки, чтобы мы не плодились. И что вообще нам нужно запрещать размножаться. Говорили, что нас пустят по кругу..."

Кто причастен к пыткам в Центральном РУВД

Чтобы установить личности силовиков, были проанализированы свидетельства потерпевших, информация из открытых источников, база данных МВД. В итоге правозащитники указывают 33 фамилии силовиков, ответственных за пытки в Центральном РУВД. Среди них - начальник Артур Шахлай, его заместитель Александр Басов, есть и простые сотрудники - водители, оперативники, участковые, в том числе и женщины. Например, начальник оперативно-диспетчерской службы Андрей Левошко, по словам потерпевших, во дворе РУВД заставлял задержанных петь гимн и избивал их дубинкой и ногами.

В последнем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отмечается, что с 2020 года тысячи белорусов подвергались жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию в местах лишения свободы. Управление задокументировало инциденты, в которых пытки приводили к тяжелым травмам. В отдельных случаях имело место сексуальное и гендерное насилие, арестованным угрожали изнасилованием и смертью.

Представитель Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Виктория Федорова отметила, что правозащитники планируют подготовить подобные расследования по всем РУВД города Минска и некоторым региональным отделениям милиции. Задача - сохранить доказательства и обеспечить, чтобы виновных осудили.

Действия силовиков, согласно выводам белорусских правозащитников, являются преступлением против человечности. Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко уточняет, что данное преступление не имеет срока давности, поэтому сколько бы времени ни прошло, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Пока у власти Лукашенко, провести суд в Беларуси невозможно, однако судить силовиков могут и за пределами страны, такая категория дел подпадает под универсальную юрисдикцию. Свое расследование, например, проводит Литва. Подобные прецеденты в мировой практике были - так, в Германии осудили офицеров сирийских спецслужб, виновных в массовых убийствах и пытках.

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