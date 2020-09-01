Протесты в Беларуси: Лукашенко сменил главу Совбеза и председателей КГБ и КГК

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями четверга, 3 сентября (время московское).

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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков и председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик отправлены в отставку, сообщает Tut.by.

Вакульчик стал новым госсекретарем Совбеза, а КГБ возглавил Иван Тертель, ранее занимавший должность председателя Комитета государственного контроля, пишет госагентство БелТА. Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, прежде работавший первым заместителем председателя ведомства.

Равков занимал пост госсекретаря Совбеза с 20 января, до этого он 5 лет был министром обороны. Вакульчик возглавлял КГБ с ноября 2012 года, а до этого полтора года являлся председателем Следственного комитета республики. Тертель руководил КГК с июня 2020-го.

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Совет адвокатских палат и юридических обществ Европы (CCBE) обеспокоен задержанием юриста и члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Лилии Власовой. CCBE призвал Александра Лукашенко "сделать все возможное" с целью освобождения юриста и прекращения "любого политически мотивированного преследования" Власовой. В обращении к президенту республики также содержится призыв "принять все необходимые меры для обеспечения юристам Беларуси возможности выполнять профессиональные обязанности, не опасаясь репрессий, препятствий, запугивания или преследований". CCBE особо выделил необходимость сохранять независимость и целостность системы правосудия и принципа верховенства закона.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время произвести кадровые перестановки в руководстве республики. "В ближайшее время президент примет кадровые решения", - сообщают госагентство БелТА и близкий к пресс-службе белорусского президента Телеграм-канал "Пул первого". Как ожидается, назначения будут проведены уже в четверг. "У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений", - отмечает БелТА.

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Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что США не намерены принуждать Беларусь делать выбор между Западом и Россией. "Из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство белорусов хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией", - отметил он, выступая во время видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне. Отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве России в Беларуси, Кент заявил, что это серьезно ухудшит отношения Москвы и Вашингтона.

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Более 200 суток ареста в сумме получили задержанные в День знаний участники студенческих акций протеста. Как сообщают издание Tut.by и правозащитный центр "Весна", на всех были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. По данным правозащитников, рассмотрено 44 административных дела.

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Красный костел в Минске

Месса по погибшим и подвергшимся репрессиям во время мирных митингов в Беларуси, а также их родственникам и друзьям состоится в субботу, 5 сентября, в костеле святых Симеона и Елены (Красном костеле) в Минске. Как сообщает издание "Наша нива", ожидается, что в костеле в 19.00 соберутся не только католики, но и верующие разных конфессий и атеисты.

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В Совете Безопасности ООН пройдут слушания по ситуации в Беларуси. Как сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на МИД Эстонии, заседание инициировано Таллином совместно с США и Великобританией, которые являются членами Совета Безопасности ООН, а также с Канадой, Данией, Исландией, Латвией, Литвой, Польшей, Румынией и Украиной. В неформальных слушаниях, которые запланированы на 4 сентября в формате видеосвязи, примут участие спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в РБ Анаис Марен, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, зампредседателя Правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович и юрист Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сахович. Слушания пройдут под председательством главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Более 20 белорусских IT-фирм намерены переехать в Литву

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Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что к нему поступили обращения от 21 белорусской фирмы в области информационных технологий, которые хотели бы переехать в Литву из Беларуси. Власти Литвы намерены принять меры по облегчению этого процесса и другой помощи пострадавшим от репрессий жителям Беларуси.

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Михаил Мишустин

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет встречи с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко. Об этом накануне сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал "Пул первого". "Во Дворце (независимости, резиденции Лукашенко. - Ред.) с Мишустиным встретится сперва Головченко, потом тет-а-тет разговор продолжится с президентом", - говорится в сообщении канала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в ближайшие две недели состоится визит Лукашенко в Москву. По его словам, в настоящее время согласовывается точная дата встречи двух лидеров. За последние две недели Мишустин и глава правительства Беларуси провели три телефонных разговора, сообщает "Интерфакс".

СМИ: Задержаны бывшие ведущие гостелевидения Дудинский и Кохно

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Издание Onliner сообщает о задержании двух бывших ведущих белорусского государственного телевидения, выступивших с оппозиционными заявлениями. Речь идет о Денисе Дудинском, который ранее из-за своих постов в соцсетях был отстранен от работы на фестивале "Славянский базар", и Дмитрии Кохно, который вел передачу "Удачи в придачу".

Факт задержания Дениса Дудинского порталу Tut.by подтвердил неназванный источник. Дмитрия Кохно, по данным Telegram-канала "МотолькоПомоги", задержали, когда он выходил из подъезда и садился в машину. В РУВД Минска эту информацию пока не подтвердили.

Хроника протестов в Беларуси 2 сентября

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