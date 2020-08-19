Путин считает задержание россиян в Беларуси операцией спецслужб Украины и США

Президент России Владимир Путин назвал задержание группы россиян в Беларуси в преддверии президентских выборов в этой стране результатом совместной операции украинских и американских спецслужб. "Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают этого", - сказал Путин в интервью ВГТРК в четверг, 27 августа.

По словам Путина, людей, которых в Беларуси объявили бойцами ЧВК Вагнера, использовали втемную, поставив перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы. На самом деле их "затащили" на территорию Беларуси и "представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной компании", полагает российский президент.

Скандал с задержанием россиян

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило, что правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Как указало агентство, правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

О том, что операцию по задержанию в Беларуси группы россиян организовали украинские спецслужбы, первой 6 августа сообщила "Комсомольская правда". Позже источники изданий "Украинская правда" и "Цензор.нет" подтвердили, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Службе безопасности Украины и офисе президента Владимира Зеленского эти сообщения назвали дезинформацией.

Резерв силовиков для Беларуси

В интервью ВГТРК Путин сообщил, что "по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко" Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов, но стороны согласились, что этот резерв не будет использован до тех пор, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее".

По словам Путина, в настоящее время нет необходимости использовать российский резерв в Беларуси. Он выразил надежду на то, что сторонам в Беларуси "хватит здравого смысла обойтись без крайностей". При этом Путин подчеркнул, что "если люди вышли на улицы, все должны с этим считаться". В этой связи он отметил, что Лукашенко выразил готовность рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции и проведения новых выборов по новой конституции.

Владимир Путин подчеркнул, что России отнюдь не безразлично, что происходит в Беларуси как в самой близкой для нее стране во многих планах, но отметил, что Москва ведет себя в отношении событий в Беларуси "гораздо сдержаннее и нейтральнее, чем многие другие страны - и европейские, и США".

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