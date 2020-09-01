Протесты в Беларуси: верующие у Красного костела выступают в поддержку Тадеуша Кондрусевича

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями среды, 2 сентября (время московское).

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На площади Свободы между католическим и православным соборами священник Александр Шрамко, выведенный за штат Минской епархии БПЦ, прочитал молитву на белорусском и русском языках. Акция посвящена солидарности с митрополитом Тадеушем Кондусевичем

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У входа в Красный костел собрались несколько женщин с плакатами в поддержку главы Римско-католической церкви в Беларуси, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, а также журналистов, задержанных во время протестов. Кроме того, к костелу пришли представители Красного креста, которые заявили, что они, пользуясь принципом нейтральности, оказывают помощь всем, кто в ней нуждается. В то же время верующие католики устроили богослужение на улице и крестный ход вокруг Красного костела.



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На площади Независимости, недалеко от Красного костела, несколько десятков женщин исполнили песню "Купалинка". Вскоре на площади появилась группа сторонников Александра Лукашенко, которые начали петь национальный гимн, размахивая красно-зелеными флагами Беларуси. Как передает корреспондент DW в Минске, перед их приходом с площади Независимости убрали ОМОН.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "бредом" утверждения своего российского коллеги Сергея Лаврова о присутствии в Беларуси украинских экстремистов. По словам Кулебы, Украина "не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности" против Беларуси. При этом Москва "заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше", отметил украинский министр. "Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк", - подчеркнул Кулеба.

Сергей Лавров на совместной со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем пресс-конференции обвинил официальный Киев в попытке вмешательства в происходящее в Беларуси. Глава МИД России заявил, что в Волынской области ведется подготовка экстремистов, а около 200 из них уже находятся в Беларуси.

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Несколько человек с бело-красно-белыми флагами образовали в центре Минска цепь солидарности с IT-компанией PandaDoc. Несколькими часами ранее сотрудники Комитета госконтроля Беларуси пришли с обыском в минский офис фирмы. Кроме того, обыск состоялся дома как минимум у одного топ-менеджера компании, пишет Tut.by.

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Суд в Минске не стал рассматривать дело журналистов онлайн-издания Tut.by Алексея Судникова и Надежды Калининой, задержанных днем ранее при освещении акций протеста. Дело направлено на доработку начальнику РУВД Октябрьского района "для устранения недостатков", журналисты остаются в милиции.

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Коллектив лицея Белорусского государственного университета (БГУ) в открытом письме осудил эскалацию насилия в стране. Днем ранее у здания лицея прошла мирная акция солидарности в поддержку задержанных выпускников, которая закончилась "жесткими задержаниями с применением силы" на территории образовательного учреждения, отмечают авторы документа. Они напомнили о гарантированных конституцией правах на свободу выражения мнений и убеждений, а также свободу собраний. Лицей БГУ "всегда являлся примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и всем согражданам, мирно выражающим свою позицию", подчеркивается в письме.

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Несколько десятков женщин устроили акцию у стелы "Минск - город-герой". Несколько участниц пришли с плакатами "Нет геноциду" и "Прадеды верили, что победили фашизм". Сотрудник милиции с мегафоном указывает, что мероприятие не санкционировано, и просит собравшихся разойтись.

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Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, вошедший в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, опроверг слухи о своей эмиграции в Польшу. Он объяснил визит в соседнее государство "приглашением председателя программного совета экономического форума в Крынице-Гурской". Латушко также намерен встретиться с членами польского парламента, сообщает издание "Наша нива". Позднее он отправится в Вильнюс, где собирается провести встречи с рядом литовских парламентариев. "Моя цель - информировать о внутриполитической и экономической ситуации в Беларуси", - подчеркнул бывший министр.

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Сотни сотрудников Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) написали коллективное письмо руководству предприятия. Подписи под документом поставили 1186 человек, которые выступают за отставку президента Александра Лукашенко и председателя ЦИК Лидии Ермошиной, осуждают жестокость силовиков в отношении мирных протестующих, а также требуют прояснить задержания работников НПЗ. При этом составители обращения утверждают, что не могут присоединиться к общенациональной забастовке, поскольку не хотят создавать угрозу экономической стабильности предприятия, сообщает Tut.by.

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Беларусь грозит ответными санкциями в отношении отдельных лиц в трех странах Балтии. Штрафные меры коснутся тех, кто вмешивался во внутренние дела Беларуси, заявил глава МИД Владимир Макей, не назвав конкретные имена.

Латвия, Литва и Эстония 31 августа ввели санкции в отношении 30 граждан Беларуси, включая президента Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора, а также сотрудников администрации Лукашенко, ЦИК, министерств юстиции и внутренних дел, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ Беларуси и других ведомств. Внесенные в список лица "сыграли центральную роль в фальсификации результатов выборов", а также "применении насилия в отношении мирных протестующих", объяснил МИД Эстонии.

Лавров: Россия твердо ответит на попытки оторвать от нее Беларусь

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Москва намерена "достойно, твердо отвечать" на попытки оторвать Беларусь от России "путем неуклюжих заигрываний с Минском", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Любые изменения в стране должны проходить с соблюдением порядка и на основе конституции, подчеркнул Лавров.

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В Кремле не обсуждают размещение российской военной базы в Беларуси, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этот вопрос не стоит в повестке дня", - приводят российские информагентства слова Пескова.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 4 сентября приедет в Москву на встречу со своими коллегами из стран СНГ, государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Хренин выступит с докладом о международной и региональной безопасности, отмечает белорусское оборонное ведомство.

Задержания на акциях солидарности в Минске и Витебске

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Сотрудники ОМОНа задержали одного из участников акции солидарности у МГЛУ. Протестующие отреагировали на это криками "Позор!".

Между тем, в холле университета несколько десятков человек с бело-красно-белым флагом скандируют "Shame on you!" ("Стыдитесь!" в переводе с английского) и "Жыве Беларусь!", сообщает Tut.by.

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В Витебске милиция задержала как минимум двух студентов, присоединившихся к цепи солидарности около государственной академии ветеринарной медицины, сообщает телеканал "Белсат".

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Около Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) проходит акция солидарности с задержанными студентами, пишет Tut.by. Сотрудник милиции просит собравшихся разойтись, отмечая, что мероприятие не санкционировано. Как минимум один человек в штатском снимает акцию на видеокамеру.

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Властям Беларуси удалось не допустить в стране развития событий по "сценарию цветной революции, организованной извне", заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Макей поблагодарил Москву за "выдержанную, грамотную и четкую реакцию" на происходящее в соседнем государстве. Минск нацелен на открытый диалог с Москвой по всем актуальным вопросам, отметил белорусский министр.

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Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пришли с обыском в минский офис IT-компании PandaDoc, сообщает Onliner.by. Сооснователь компании Микита Микадо ранее предлагал финансовую поддержку силовикам, которые покинут систему правоохранительных органов.

Премьер России Мишустин поедет в Минск

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября посетит Минск. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Сегодня в Москве находится белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

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Купаловский театр отменил все спектакли до декабря, пишет Tut.by. По его сведениям, несколькими часами ранее из театра уволились сразу шесть артистов. Таким образом, с 26 августа театр покинули уже 42 актера и 22 сотрудника. В труппе осталось лишь 15 человек, отмечает интернет-издание.

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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова расценивает происходящее с журналистами в Беларуси как "фактический запрет на профессию". Сотрудники СМИ испытывают "невероятное давление" со стороны властей уже 26 лет, подчеркнула она.

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У здания РУВД Октябрьского района собираются люди, в том числе журналисты, которые пришли поддержать коллег и выразить солидарность, сообщает корреспондент DW. Шесть журналистов, задержанных в Минске 1 сентября во время протестов, были оставлены на ночь в РУВД Октябрьского района.

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси разрешить вернуться в страну главе Римско-католической церкви в стране, митрополиту Минско-Могилевского Тадеушу Кондрусевичу. "Белорусские власти должны разрешить возвращение архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог присматривать за своей паствой во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter главы Госдепартамента США. Кондрусевичу, являющемуся гражданином Беларуси, накануне отказали во въезде в республику без объяснения причин.

США собираются вводить санкции

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США, по данным высокопоставленного источника агентства Reuters в аппарате госсекретаря США, собираются ввести санкции против семи граждан Беларуси, участвовавших в фальсификациях президентских выборов и ответственных за применение силы против мирных демонстрантов. Против пятерых из этой семерки уже ввели санкции Эстония, Литва и Латвия, сообщает источник.

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Неполный список задержанных на акциях 1 сентября в Минске составляет 78 человек, сообщают правозащитники из центра "Весна" в своем Telegram. Среди них, по меньшей мере, 6 журналистов и большое количество студентов, которые намеревались передать в министерство образования петицию об отставке Александра Лукашенко.

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Личная помощница Виктора Бабарико, который пытался пройти регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах, Елена Карагачева вышла из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. Карагачева проходит по тому же "делу Белгазпромбанка", что и находящийся в заключении Бабарико, белорусские правозащитники признали ее политзаключенной.

Павел Латушко

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Александр Лукашенко прокомментировал переход в оппозицию бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко, который вошел в Координационный совет оппозиции. Латушко, по словам Лукашенко, сделал это, потому что решил, что эта власть рухнет, и надо быстрее пристраиваться в новую власть. Однако в оппозиции, по словам президента, Латушко не рады. "Поверьте моей информации, там ребята разобрались. Там и так им места не хватает, их же "черная сотня" там, а портфелей в правительстве 20, ну и президентский - 21. А куда остальным? А тут он еще", - заявил Лукашенко.

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Более тысячи работников Белорусской железной дороги подписали коллективное письмо с требованием отставки Лукашенко и прекращения применения силы против мирного населения. "Нам с болью и сожалением приходится наблюдать за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, как принимавших участие в уличных мирных акциям протеста, так и случайных прохожих, автомобилистов", - говорится в письме.

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Протесты в Беларуси 1 сентября

Смотреть видео 05:18 Поделиться Штаб Бабарико создает партию, Тихановская не в восторге? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3hsNR Штаб Бабарико создает партию, Тихановская не в восторге - это раскол в лагере оппонентов Лукашенко?