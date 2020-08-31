 Страны Балтии объявили Лукашенко персоной нон грата | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 31.08.2020

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Беларусь

Страны Балтии объявили Лукашенко персоной нон грата

Латвия, Литва и Эстония осудили фальсификации на выборах президента и насилие в отношении протестующих в Беларуси. 30 гражданам Беларуси запрещен въезд в страны Балтии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко (фото из архива)

Латвия, Литва и Эстония в понедельник, 31 августа, ввели санкции в отношении 30 граждан Беларуси. В числе тех, кому запрещен въезд в страны Балтии, оказались президент Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, а также сотрудники администрации Лукашенко, ЦИК, министерства внутренних дел, министерства юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ Беларуси и других ведомств.

Объявленные персонами нон грата "сыграли центральную роль в фальсификации результатов выборов" президента, а также "применении насилия в отношении мирно протестующих", отмечается в заявлении эстонского МИДа. В свою очередь, Латвия "решительно осуждает фальсификации на выборах президента, прошедших 9 августа, нападения на мирных протестующих, а также преследование журналистов и активистов в Беларуси", говорится в заявлении МИД в Риге.

Эстония закрыла въезд персонам нон грата на 5 лет, Латвия - на неопределенный срок. Санкции в связи с нарушением прав человека в Беларуси на уровне Евросоюза в настоящее время разрабатываются, отмечает МИД в Таллине.

Протесты в Беларуси не утихают

В Беларуси уже несколько недель не затихают акции протеста и забастовки, которые начались после президентских. По версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал Лукашенко, его главный оппонент Светлана Тихановская не признала официальные итоги выборов. Только в первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

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    Автор: Ольга Тихомирова


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