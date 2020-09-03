Институт IWH: Немецкая экономика справится с санкциями против РФ

Немецкие ученые указывают, что доля экспорта из Германии в Россию находится в диапазоне однозначных чисел и дальнейшие санкции в отношении РФ не сильно ударили бы по экономике ФРГ.
Возможное ужесточение санкции в отношении России не слишком обременит экономику Германии, считают в Институте экономических исследований (IWH) в Галле. Его эксперты не отрицают, что сфера внешней торговли между ЕС и Россией ощущает на себе последствия действующих санкций. "Однако нужно также отметить, что в количественном отношении экспорт в Россию не так важен для Германии", - подчеркнул эксперт IWH Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller) в интервью агентству dpa, опубликованном в среду, 9 сентября. По его словам, с экономическим эффектом санкций Германия "в целом в состоянии справиться".
По данным института, процент экспорта из Германии в Россию в 2019 году находился в диапазоне однозначных чисел от общего объема экспорта Германии. Доля варьируется в зависимости от федеральной земли и составляет от полутора до трех процентов, пояснил Холтемёллер.
Доля немецкого экспорта в Россию снизилась в 2014 году, но не только из-за введенных тогда санкций. "В тот период значительно упали цены на нефть", - напомнил эксперт. Продажа нефти является основным источником иностранной валюты для России, а также составляет значительную часть российского государственного бюджета. Следовательно, российский импорт колебался в зависимости от цены на нефть, указал он.
Дальнейшее ужесточение санкций в отношении России "определенно будет ощущаться экономически", но с макроэкономической точки зрения эти эффекты довольно малы - еще и потому, что другие проблемы, такие как последствия пандемии коронавируса и Brexit, сейчас более актуальны для многих компаний. Хольтемёллер считает вопрос о целесообразности ужесточения санкций в отношении РФ политическим решением.
Ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального должен быть дан на европейском уровне, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Однако в ЕС многие не увязывают отравление Навального с прекращением строительства газопровода "Северный поток - 2", заявила она 8 сентября. Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) заявил, что правительство ФРГ "открыто для всех вариантов санкций". Он подчеркнул, что речь идет не о двустороннем конфликте: "Это конфликт между Россией и демократическими правовыми государствами - в первую очередь в Европе, но также и во всем мире". По словам Рота, поскольку отравление Навального стало серьезным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, речь идет о вопросе международных отношений.
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