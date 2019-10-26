Руководство СДПГ выдвинуло главу Минфина ФРГ Шольца кандидатом в канцлеры

Министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) возглавит партийный список Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в бундестаг в 2021 году. В понедельник, 10 августа, руководство и президиум партии единогласно выдвинули Шольца кандидатом на пост федерального канцлера. Тем самым СДПГ стала первой представленной в бундестаге партией, определившейся с главным кандидатом.

Сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) отметила, что решение было неожиданным и попросила у избирателей доверия. "Мы настроены решительно вместе пройти этот путь", - указала она.

Шольц был одним из главных кандидатов на пост главы СДПГ

В 2019 году Олаф Шольц был одним из вероятных кандидатов на пост председателя СДПГ после ухода с этого поста Андреи Налес (Andrea Nahles), связанного с рекордно низким рейтингом социал-демократов. На съезде СДПГ в декабре он и бранденбургский политик Клара Гайвиц (Klara Geywitz) проиграли Заскии Эскен и Норберту Вальтеру-Борьянсу (Norbert Walter-Borjans).

На прошлых парламентских выборах, в 2017 году, кандидатом социал-демократов на пост канцлера ФРГ был экс-председатель Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz). Дата следующих выборов в бундестаг еще не назначена, они должны состояться в период с 25 августа по 24 октября 2021 года.

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