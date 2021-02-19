Министр охраны окружающей среды ФРГ поддержала "Северный поток - 2"

Германия может столкнуться с требованиями компенсаций, если откажется от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) озвучила в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 февраля.
Германия не может сразу отказаться от использования угля, атомной энергетики и газа, объяснила Шульце. "В этом и следующем десятилетии нам по-прежнему понадобится природный газ", - добавила она. При этом министр выступила за расширение мощностей солнечных и ветряных электростанций.
Годовой перерыв в укладке труб и санкции США по "Северному потоку - 2"
Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю.
Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Все больше компаний выходят из проекта под угрозой санкций США. В Соединенных Штатах считают, что газопровод сделает Европу зависимой от российского газа. Вашингтон внес судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" - в два санкционных списка.
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"Северный поток - 2" привлек "Фортуну"
Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Любмин ждет удвоения поставок из РФ
Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Украинский транзит: качай или плати
Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Eugal: газ в Германии не задержится
Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
TAP: Азербайджан снабжает юг Европы
В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Baltic Pipe: Польша сменит поставщика
До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Ямал СПГ" явно предпочитает Европу
Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.
Автор: Андрей Гурков