Министр охраны окружающей среды ФРГ поддержала "Северный поток - 2"

Германия может столкнуться с требованиями компенсаций, если откажется от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) озвучила в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 февраля.

Германия не может сразу отказаться от использования угля, атомной энергетики и газа, объяснила Шульце. "В этом и следующем десятилетии нам по-прежнему понадобится природный газ", - добавила она. При этом министр выступила за расширение мощностей солнечных и ветряных электростанций.

Годовой перерыв в укладке труб и санкции США по "Северному потоку - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Все больше компаний выходят из проекта под угрозой санкций США. В Соединенных Штатах считают, что газопровод сделает Европу зависимой от российского газа. Вашингтон внес судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" - в два санкционных списка.

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