Меркель и Байден на саммите G7 обсудили "Северный поток - 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 12 июня, провела переговоры с президентом США Джо Байденом в рамках саммита "большой семерки" (G7) в английском графстве Корнуолл. В числе прочего стороны обсудили газопровод "Северный поток - 2". Глава правительства ФРГ подчеркнула "хороший и конструктивный" характер беседы. Как для Берлина, так и для Вашингтона крайне важно, чтобы транзит природного газа из России через Украину сохранился, отметила Меркель.

США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. А правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало критиков этого проекта.

Кроме того, разговор глав правительства ФРГ и Белого дома касался скорой встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным, предстоящего саммита НАТО и ситуации в Афганистане после вывода оттуда войск США. Меркель ожидает скорой возможности более длительной беседы с Байденом. Канцлер ФРГ 15 июля посетит Соединенные Штаты и вновь встретится с американским президентом. Стороны обсудят, в том числе, борьбу с пандемией COVID-19, защиту климата и международную безопасность.

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