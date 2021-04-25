 Министр экономики ФРГ рассказал о ″новом старте″ в отношениях с США | Новости из Германии о Германии | DW | 25.06.2021

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Германия

Министр экономики ФРГ рассказал о "новом старте" в отношениях с США

Петер Альтмайер в беседе с DW рассказал о перспективах компромисса с Вашингтоном по "Северному потоку - 2", а также коснулся сотрудничества с США в вопросах изменения климата и сроков переговоров по тарифам на сталь.

Петер Альтмайер

Петер Альтмайер

Для Германии "чрезвычайно важны" три аспекта, когда речь идет о реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", призванного связать Россию и ФРГ. Об этом федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmeier), находящийся с визитом в Вашингтоне, рассказал в четверг, 24 мая, в интервью DW.

Германский министр, в частности, ответил на вопрос о том, возможно ли достижение компромисса по данной инициативе между новой американской администрацией Джозефа Байдена и Берлином. По словам Альтмайера, первый аспект, являющийся ключевым для ФРГ в этих переговорах, касается "безопасности и надежности энергоснабжения в Европе".

Прокладка Северного потока - 2

Прокладка "Северного потока - 2" (фото из архива)

Второй заключается в том, что необходимо учитывать "оправданные интересы Украины как страны", которая вот уже более шести лет в наибольшей степени страдает от "агрессивной политики" России, подчеркнул глава ведомства.

Третья составляющая связана с тем, что в энергетических вопросах Берлин хочет "найти решение, ориентированное на будущее". Речь может, в частности, идти о создании новых "бизнес-моделей для наших украинских соседей", добавил Альтмайер.

Он также указал, что Германия планирует подтолкнуть "российских коллег к улучшению мер по защите климата". "Россия - страна с огромным потенциалом возобновляемых источников энергии", - уверен министр.

Руководитель ведомства выразил надежду, что найти подходящее решение Берлину и Вашингтону удастся самое позднее до конца августа, то есть при действующем германском правительстве. При этом в детали переговоров министр вдаваться не стал, напомнив, что в них вовлечены, в частности глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и другие члены германского правительства.

"Это - невероятный новый старт"

Говоря о том, придал ли приход Байдена на пост главы Белого дома свежий импульс трансатлантическому взаимодействию, Петер Альтмайер отметил: "Это - невероятный новый старт в этих отношениях". Особо германский министр остановился на сотрудничестве с Вашингтоном в вопросах противодействия изменению климата. "Многолетние усилия правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel) по сдерживанию климатических изменений, по инвестированию в трансатлантическое взаимодействие получили широкое признание", - подчеркнул Альтмайер.

Он добавил, что у него уже состоялись встречи с экс-госсекретарем, спецпосланником президента США по вопросам климата Джоном Керри и другими представителями американской администрации. Германский министр охарактеризовал переговоры как "конструктивные" и "ориентированные на будущее". Он добавил, что на данном этапе основные усилия сосредоточены на успешном проведении Конференции ООН по изменению климата (COP26), планировавшейся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, однако перенесенной на этот год из-за пандемии.

Диалог ведется вокруг "климатического финансирования" бедных и развивающихся стран, а также балансирования мер по сохранению рабочих мест с усилиями по улучшению климата. Кроме того, еще одним из обсуждаемых аспектов является "декарбонизации энергоснабжения", уточнил Альтмайер.

Петер Альтмайер: ФРГ - надежный партнер для США, несмотря на выборы

Коснувшись предстоящих выборов в бундестаг и смены политического руководства Германии, Петер Альтмайер заметил, что Берлин хочет дать Вашингтону понять, что он может рассчитывать на устойчивое взаимодействие.

"Наши американские друзья хотят иметь стабильного и надежного партнера, и мы должны убедиться, что, несмотря на избирательную кампанию в Германии, несмотря на формирование нового правительства, ФРГ является тем самым надежным партнером", - сказал он, отметив, что Берлин будет активно действовать во всех ситуациях, когда "между Европой и США может быть достигнут консенсус".

Переговоры по вопросу о тарифах на сталь могут состояться до конца года

Собеседник DW также выразил надежду, что до конца года Германии и Соединенным Штатам удастся провести переговоры по вопросу о тарифах на сталь. Альтмайер напомнил, что три года назад уже был в Вашингтоне и при администрации Дональда Трампа вел лоббистскую работу против их повышения. "Мы по-прежнему хотим лучшего решения, чем то, которое есть сегодня", - заметил он. Однако это - "трудные переговоры", поскольку с введением штрафных тарифов в США были созданы новые рабочие места.

Ранее, после встречи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай министр экономики ФРГ уточнил, что Брюссель и Вашингтон "ищут решения, учитывающие интересы обеих сторон", чтобы сохранить рабочие места в сталелитейной и алюминиевой промышленности, а также справедливую конкуренцию.

Визит Альтмайера в США

В рамках поездки Петера Альтмайера в Вашингтон 25 июня у него состоятся переговоры с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Поездка Альтмайера служит своего рода подготовкой к визиту в США канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая в 15 июля встретится с президентом Джозефом Байденом. В Белом доме ранее отмечали, что стороны обсудят борьбу с пандемией, защиту климата, международную безопасность и иные вопросы, которые являются "общими вызовами" для двух государств.

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    Автор: Андрей Гурков


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