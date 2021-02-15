"Война тарифов": министр экономики ФРГ допустил скорое соглашение ЕС с США

Федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmeier) допустил, что США и ЕС могут достичь соглашения по тарифам на сталь и алюминий до конца 2021 года. Уже несколько лет на европейские сталь и алюминий введены американские импортные штрафные пошлины, от которых страдают немецкие и европейские производители.

Федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер

"Я считаю, что в сфере торговли сталью и алюминием можно найти решение до конца года, что очень амбициозно", - заявил Альтмайер в четверг, 24 июня, в Вашингтоне после беседы с главным торговым советником Комитета Палаты представителей Кэтрин Тай.

При этом политик указал, что быстрое достижение соглашения могут затруднить выборы в бундестаг ФРГ, которые пройдут в сентябре, и президентские выборы во Франции 2022 года. Еще одна сложность заключается в том, что с введением штрафных тарифов в США были созданы новые рабочие места. Поэтому сейчас ЕС и США "ищут решения, учитывающие интересы обеих сторон", чтобы сохранить рабочие места в сталелитейной и алюминиевой промышленности, а также справедливую конкуренцию.

Штрафные пошлины США и ЕС

В начале 2018 года Дональд Трамп, занимавший пост президента США, обложил штрафными пошлинами импортируемые сталь и алюминий. В конце января 2019 года Белый дом обосновал решение о расширении штрафных мер тем, что производители в других странах якобы обходят введенные пошлины, поставляя в США больше тех видов продукции из стали и алюминия, которые не включены в ограничительные списки.

В ответ на эти меры Евросоюз ввел тарифы на американские товары, в том числе - на арахисовое масло, джинсы, виски и мотоциклы.

Визит Альтмайера в США

В Вашингтоне Альтмайер встретился также со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, а в пятницу намерен провести переговоры с министром энергетики США Дженнифер Гранхольм. Кроме того, поездка Альтмайера служит своего рода подготовкой к визиту в США канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая в середине июля встретится с президентом Джо Байденом.

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