США и ФРГ обещали Украине поддержку в конфликте с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Украину в дальнейшей поддержке в ее конфликте с Россией. "Германия и Соединенные Штаты будут и впредь сплоченно противостоять опасным и провокационным действиям России, будь то посягательства на украинскую территорию, помещение под стражу Алексея Навального или распространение дезинформации в наших демократиях", - сказал он после встречи с главой МИД ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas) в Берлине в среду, 23 июня.

Блинкен также выразил опасение, что запланированный германо-российский газопровод "Северный поток - 2" будет использован Россией в качестве рычага влияния на Украину. "Наша цель - позаботиться о т ом, чтобы Россия не использовала энергию как средство давления, как оружие против Украины и любого другого в Европе", - заявил он, отметив, что США по-прежнему считают "Северный поток - 2" геополитическим проектом России, ставящим Европу под угрозу.

Разногласия с Германией по "Северному потоку - 2"

В связи с разногласиями по данному вопросу с Германией, американский госсекретарь США отметил, что "между друзьями такое иногда случатся". Со своей стороны Мас сказал, что нужно найти решение, которое устроит и Вашингтон. По его словам, в настоящее время обсуждается большое количество вариантов, и запланированный визит в США канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в июле - подходящий случай, чтобы добиться результата.

Хайко Мас сообщил, что Германия надеется урегулировать трансатлантический спор по поводу нового газопровода до конца августа. В этом месяце Конгресс США будет вновь обсуждать вопрос о санкциях против "Северного потока - 2".

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