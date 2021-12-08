 МВД Германии впервые возглавила женщина: что стоит знать о Нэнси Фезер | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 12.12.2021

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Германия

МВД Германии впервые возглавила женщина: что стоит знать о Нэнси Фезер

Социал-демократка Нэнси Фезер видит себя продолжательницей традиций антифашистов и борцов за права женщин. Главной задачей на посту главы МВД Германии она считает борьбу с расизмом и правым экстремизмом.

Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

Ее назначение - едва ли не самый большой сюрприз при формировании нового правительства Германии. В кабинете канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) 51-летняя Нэнси Фезер (Nancy Faeser), до сих пор малоизвестный в стране социал-демократический политик, станет первой женщиной, возглавившей министерство внутренних дел ФРГ.

В ведении Фрезер теперь находятся такие важные для власти силовые структуры, как Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) и Федеральная полиция. В обязанности главы МВД входят обеспечение внутренней безопасности, гражданская оборона, вопросы интеграции иммигрантов, а также содействие развитию спорта - широкий круг неимоверно сложных задач. Кто же она - Нэнси Фрезер, и что нужно о ней знать?

Пришла в политику из-за правого экстремизма

Там, откуда новый министр родом, хватает врагов открытого, демократического и мультикультурного общества. Нэнси Фезер - уроженка Гессена. Эта федеральная земля в последнее время неоднократно попадала в заголовки СМИ из-за нападений правых экстремистов.

В 2006 году в Гессене Халит Йозгат (Halit Yozgat) стал девятой из десяти жертв террористической неонацисткой группы "Национал-социалистическое подполье" (NSU). В июне 2019 года там неонацист убил политика-христианского демократа Вальтера Любке (Walter Lübke) за то, что он выступал в защиту беженцев. Но, пожалуй, самый серьезный случай произошел в Ханау в феврале 2020 года, когда немец-расист Тобиас Р. расстрелял девять человек с миграционными корнями.

Цветы на месте теракта в Ханау

Цветы на месте теракта в Ханау

Нэнси Фезер, как члену гессенского ландтага (земельного парламента), приходилось сталкиваться со всеми этими ужасными преступлениями. Теперь ей придется бороться за недопущение подобных им, став во главе МВД Германии. Какое значение она придает защите демократии, Фезер подчеркнула в марте 2021 года, когда парламент Гессена обсуждал последствия бойни в Ханау.

"Борьба с правым экстремизмом привела меня в политику", - такими словами начала она тогда свою десятиминутную речь. При этом Фезер вспоминала имена известных социал-демократов, которые боролись против Адольфа Гитлера и национал-социализма: Отто Вельса (Otto Wels), Курта Шумахера (Kurt Schumacher) и лауреата Нобелевской премии мира Вилли Брандта (Willy Brandt).

Продолжательница традиций антифашистов и борцов за права женщин

Нэнси Фезер также упомянула двух женщин-политиков-первопроходцев из своей партии: Мари Юхач (Marie Juchacz), которая стала одной из основателей Ассоциации социального обеспечения трудящихся (AWO) в 1919 году, вскоре после окончания Первой мировой войны. И Элизабет Зельберт (Elisabeth Selbert), одну из четырех так называемых "матерей" Основного закона, конституции ФРГ. Он был разработан в 1948-49 годах парламентским советом, в который ранее входили только мужчины.

Нэнси Фезер на фоне портрета Вилли Брандта

Нэнси Фезер на фоне портрета Вилли Брандта

Таким образом Фезер видит себя продолжательницей традиций антифашистов и борцов за права женщин. И, возможно, корни этого стоит искать в детстве политика: начальная школа, в которой она училась, носит имя сестры и брата Шоллей. Члены антинацистской группы "Белая роза" студенты Мюнхенского университета Софи Шолль (Sophie Scholl) и Ганс Шолль (Hans Scholl) были в 1943 году арестованы по обвинению в государственной измене и казнены, они считаются символами ненасильственного сопротивления нацизму.   

Что в современной Германии может означать открытое выступление против правого экстремизма и за равные права людей вне зависимости от пола или национальности, Нэнси Фезер испытала на себе, получив письма с угрозами от отправителя, подписавшегося  "NSU 2.0" - прозрачный намек на деятельность неонацистской террористической группы приговоренной к пожизненному заключению Беате Цшепе (Beate Zschäpe).

Яростный критик власти

Будучи лидером оппозиции в ландтаге Гессена, Фезер проявляла повышенный интерес к внутренней политике и зарекомендовала себя яростным критиком действующего земельного правительства. Летом она призвала уйти в отставку министра внутренних дел Гессена Петера Бойта (Peter Beuth), когда выяснилось, что почти 50 сотрудников правоохранительных органов этой федеральной земли были активными участниками правоэкстремистских чатов в интернете. В них распространялись изображения свастики и портреты Гитлера, публиковались расистские, женоненавистнические и антисемитские призывы.

Несмотря на атаку на министра, Фезер всегда выступала в поддержку рядовых сотрудников правоохранительных органов. Она неоднократно посещала полицейские участки, позировала для фотографий в защитных жилетах с надписью Polizei, вела кампанию за увеличение количества рабочих мест в полиции.

Однако для нее, как главы МВД Германии, проблема крайне правых настроений в полиции может стать одной из самых сложных. Она должна найти баланс между ее решением и тем, чтобы не слишком раздражать аппарат министерства. Ее предшественник, консервативный политик Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), занимал более однозначную позицию и успешно выступал против расследования случаев расизма со стороны полицейских, указывает газета Die Zeit,

Против эксплуатации мигрантов

Уже первые выступления Фезер на европейской арене в качестве главы МВД Германии показали ее жесткую позицию в вопросе нарушения прав человека. Она назвала "скандальным и бесчеловечным" использование официальным Минском мигрантов в качестве инструмента в конфликте с Европейским Союзом, указав при этом на необходимость соблюдение правовых стандартов на границах ЕС.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко эксплуатирует людей, находящихся в бедственном положении, ради достижения внутриполитических целей, заявила Фезер в Брюсселе, где министры внутренних дел государств-членов Евросоюза проводили консультации о дальнейших мерах по урегулированию кризиса, связанного с мигрантами с Ближнего Востока, которые благодаря действиям белорусских властей оказались на границах ЕС.

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    Автор: Вадим Шаталин


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