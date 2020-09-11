Годовщина теракта в Ханау: что делают в ФРГ для борьбы с неонацистами

В пятницу, 19 февраля, в Германии вспоминают жертв теракта в немецком городе Ханау, совершенного ровно год тому назад. 19 февраля 2020 года 43-летний немец Тобиас Р. ворвался в две кальянные и открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек. После этого преступник вернулся домой, где убил свою 72-летнюю мать и покончил с собой. Министерство внутренних дел ФРГ квалифицировало происшествие в Ханау как теракт, совершенный из правоэкстремистских убеждений.

Теракты в ФРГ, совершенные неонацистами

Теракт в Ханау стал далеко не единственным подобным преступлением, совершенным немецкими ультраправыми за последние несколько лет. К примеру, в июне 2019 года правый экстремист застрелил главу административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), выступавшего за прием беженцев в ФРГ. В январе 2021 года преступник был приговорен к пожизненному заключению.

Политик Вальтер Любке был убит в июне 2019 года

А в октябре 2019 года неонацист попытался ворваться в синагогу в городе Галле, где несколько десятков верующих отмечали иудейский праздник Йом-Кипур.

Не сумев взломать дверь и осуществить задуманное, злоумышленник застрелил женщину, случайно проходившую мимо, и молодого мужчину в кебабной. Пытаясь сбежать от полиции, он ранил еще двух человек. Этот преступник также получил пожизненный срок: на суде он объяснил свои действия антисемитскими и расистскими теориями заговора.

1 млрд евро на борьбу с правым экстремизмом в ФРГ

Как отмечает руководитель института по изучению конфликтов и насилия Билефельдского университета Андреас Цик (Andreas Zick), в Германии десятилетиями недооценивали опасность, исходящую от правых экстремистов. Череда терактов, совершенных на почве расизма и ксенофобии, наконец привлекла внимание общественности и властей к этой проблеме.

"Влияние правых экстремистов усилилось, они объединяются в сети", - отмечает Цик. На борьбу с расизмом и правым экстремизмом с 2021 по 2024 годы в ФРГ собираются выделить 1 млрд евро.

15 000 правых радикалов готовы применять насилие

По оценкам экспертов, на территории Германии на сегодняшний день находится порядка 15 000 правых экстремистов, готовых к насильственным действиям.

Похороны одного из погибших в результате теракта в Ханау, 24 февраля 2020 года

Многие из них, к тому же, вооружены. По данным немецких органов безопасности, в конце декабря 2020 года в ФРГ насчитывалось около 1200 фактических или предполагаемых правых радикалов, которые на законных основаниях владели оружием. Это на 35 процентов больше, чем годом ранее.

Теракты в Галле и Ханау также показали, что в Германии появился новый тип преступников: они действуют в одиночку, радикализуются в интернете и верят в теории заговора. Органы безопасности ФРГ, однако, пока еще не обладают достаточными техническими средствами и знаниями для того, чтобы заблаговременно распознавать потенциальных преступников в Сети.

Правый экстремизм как социальное явление?

В общественной дискуссии на тему правого экстремизма упор обычно делается на недостаточную эффективность немецких правоохранительных органов. Андреас Цик, впрочем, уверен, что корень проблемы кроется не в этом. "Мы считаем экстремизм не социальной проблемой, а проблемой служб безопасности", - отмечает он.

На его взгляд, однако, нужно попытаться разобраться в причинах возникновения правоэкстремистской идеологии. Образ мышления и человеконенавистнические взгляды преступников зарождаются в социуме. "Многие немцы, впрочем, до сих пор отказываются признавать этот факт", - сетует Андреас Зик.

Между тем в Норвегии, где в 2011 году правый радикал Андерс Брейвик убил 77 человек, дела обстоят иначе. "Норвежцы до сих пор считают теракт социальным явлением и говорят об Андерсе Брейвике как об одном из них, - поясняет эксперт. - Это как если бы мы сказали, что преступник из Ханау - один из нас, и что мы несем за его действия социальную ответственность". Немецкое общество, однако, к этому пока не готово, констатирует эксперт.

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