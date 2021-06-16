Почти 50 полицейских Гессена состояли в правоэкстремистских чатах

Всего 49 сотрудников полиции федеральной земли Гессен состояли в чатах, где распространялась информация правоэкстремистского характера. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил в гессенском ландтаге министр внутренних дел этой федеральной земли Петер Бойт (Peter Beuth).

По его данным, в их числе были сотрудники полицейского спецназа (SEK), земельного ведомства по уголовным делам (LKA), дежурных отрядов, Управления федеральной полиции, а также его подразделений в восточном и южном Гессене.

Кроме того, еще семь участников чатов не занимали должностей в полицейских структурах этой земли. В отношении 24 из 56 состоявших в чатах не принимается ни уголовных, ни дисциплинарных мер.

В чатах распространялись изображения свастики и Гитлера

По словам Петера Бойта, речь идет о промежуточной оценке ситуации. На минувшей неделе по данному делу были проведены обыски, проводится экспертиза изъятых материалов. По данным следствия, в чатах распространялись изображения свастики и Адольфа Гитлера.

В начале мая, в Берлине в ходе обыска был задержан возможный составитель электронных писем с подписью "NSU 2.0", намекающей на неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье" (NSU).

Предположительно, с августа 2018 года он рассылал по всей стране послания, "содержащие призывы к межнациональной розни, оскорбления и угрозы". Письма были адресованы, в частности, общественным деятелям, представителям СМИ и политикам, в том числе депутатам ландтага Гессена и бундестага. Следователи полагают, что преступник при отправке посланий мог пользоваться инсайдерской информацией, полученной из полицейских кругов. Глава земельной полиции Гессена Удо Мюнх (Udo Münch) в середине июля 2020 года ушел в отставку.

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