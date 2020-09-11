В ФРГ задержан возможный отправитель писем с правоэкстремистскими угрозами

Возможный составитель электронных писем с подписью "NSU 2.0", намекающей на неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье" (NSU), задержан в Берлине в ходе обыска. Об этом в ночь на вторник, 4 мая, сообщили прокуратура Франкфурта-на-Майне и Земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Гессена.
По их данным, 53-летний безработный гражданин Германии находится под серьезным подозрением. Он, предположительно, с августа 2018 года рассылал по всей стране послания, "содержащие призывы к межнациональной розни, оскорбления и угрозы".
Письма были адресованы, в частности, общественным деятелям, представителям СМИ и политикам, в том числе депутатам ландтага Гессена и бундестага. Следователи полагают, что преступник при отправке посланий мог пользоваться инсайдерской информацией, полученной из полицейских кругов.
Письма получили 32 физических лица и 60 организаций
Подозреваемый в прошлом уже был судим, в частности за ряд правонарушений правоэкстремистской направленности. Ведется расследование по статьям о подстрекательстве к национальной розни, об использовании антиконституционной символики, угрозах и оскорблениях.
Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт (Peter Beuth) в середине марта рассказал о 133 письмах с угрозами, при этом - 115 из них проходили в полиции под грифом "NSU 2.0". Послания были разосланы 32 физическим лицам и 60 организациям в девяти федеральных землях и в Австрии.
Преступник мог получить данные через компьютерную сеть полиции Гессена
Так, письма получили представительницы Левой партии Анне Хельм (Anne Helm), Мартина Реннер (Martina Renner), Хелин Эврин Зоммер (Helin Evrin Sommer) и Янине Висслер (Janine Wissler). В последнем случае злоумышленникам удалось завладеть личными данными через компьютерную сеть полиции Гессена. Глава земельной полиции Гессена Удо Мюнх (Udo Münch) в середине июля 2020 года ушел в отставку.
В 2018 и 2019 годах подписанные той же аббревиатурой угрозы получала франкфуртский адвокат Седа Басай-Йылдыз (Seda Basay-Yildiz). Она представляла семьи потерпевших на громком судебном процессе об убийствах, совершенных членами группировки "Национал-социалистическое подполье", который завершился в июле 2018 года. Юрист сообщила, что письма были присланы по факсу и содержали данные личного характера, доступ к которым мог быть только у официальных структур.
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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
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Автор: Илья Коваль