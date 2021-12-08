 Новая глава МВД Германии назвала действия Минска скандальными | Новости из Германии о Германии | DW | 09.12.2021

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Германия

Новая глава МВД Германии назвала действия Минска скандальными

Министры внутренних дел государств Евросоюза проводят консультации о дальнейших мерах урегулирования кризиса, который связан с мигрантами с Ближнего Востока, доставленными белорусским режимом к границам страны.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер

Глава МВД Германии Нэнси Фезер

Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) назвала "скандальным и бесчеловечным" использование Минском мигрантов в качестве инструмента в конфликте с Европейским Союзом. Правитель Беларуси Александр Лукашенко эксплуатирует людей, находящихся в бедственном положении, ради достижения внутриполитических целей, заявила Фезер в четверг, 9 декабря, в Брюсселе в ходе своей первой встречи с коллегами по должности из других государств ЕС.

Вместе с тем Евросоюз достиг "первых успехов" в урегулировании этого конфликта, считает Нэнси Фезер. Она назвала важным соблюдение правовых стандартов на границах ЕС. Кроме того, необходимо обеспечить доступ гуманитарных организаций и европейской пограничной службы Frontex к мигрантам, находящимся в районе белорусско-польской границы.

Предложение Еврокомиссии

Министры внутренних дел государств ЕС проводят консультации о дальнейших мерах урегулирования кризиса, который связан с мигрантами с Ближнего Востока, доставленными белорусским режимом к границам страны. В повестку дня внесено предложение Еврокомиссии временно ограничить права мигрантов в Польше, Литве и Латвии. Оно предполагает, что в течение ближайших шести месяцев иностранцам могут разрешить подавать прошение об убежище только в определенных местах. Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что в условиях возникшего кризиса такие меры не нарушают основополагающие права и свободы в ЕС.

Кризис на границах ЕС и Беларуси

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась несколько недель назад, когда туда стали прибывать тысячи мигрантов в надежде попасть на территорию Евросоюза. Белорусский правитель Александр Лукашенко намеренно массово завозит граждан Сирии и Ирака в Минск для переправки в ЕС и дестабилизации ситуации на Западе, уверены в Брюсселе.

По последним данным польских властей, сейчас в Беларуси находятся около 7000 мигрантов, которые хотят перебраться в Евросоюз, еще 3000 человек вернулись на родину. Пятый пакет санкций ЕС, направленный против причастных к возникновению кризиса, вступил в силу 2 декабря.

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  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


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