Новая глава МВД Германии назвала действия Минска скандальными

Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) назвала "скандальным и бесчеловечным" использование Минском мигрантов в качестве инструмента в конфликте с Европейским Союзом. Правитель Беларуси Александр Лукашенко эксплуатирует людей, находящихся в бедственном положении, ради достижения внутриполитических целей, заявила Фезер в четверг, 9 декабря, в Брюсселе в ходе своей первой встречи с коллегами по должности из других государств ЕС.

Вместе с тем Евросоюз достиг "первых успехов" в урегулировании этого конфликта, считает Нэнси Фезер. Она назвала важным соблюдение правовых стандартов на границах ЕС. Кроме того, необходимо обеспечить доступ гуманитарных организаций и европейской пограничной службы Frontex к мигрантам, находящимся в районе белорусско-польской границы.

Предложение Еврокомиссии

Министры внутренних дел государств ЕС проводят консультации о дальнейших мерах урегулирования кризиса, который связан с мигрантами с Ближнего Востока, доставленными белорусским режимом к границам страны. В повестку дня внесено предложение Еврокомиссии временно ограничить права мигрантов в Польше, Литве и Латвии. Оно предполагает, что в течение ближайших шести месяцев иностранцам могут разрешить подавать прошение об убежище только в определенных местах. Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что в условиях возникшего кризиса такие меры не нарушают основополагающие права и свободы в ЕС.

Кризис на границах ЕС и Беларуси

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась несколько недель назад, когда туда стали прибывать тысячи мигрантов в надежде попасть на территорию Евросоюза. Белорусский правитель Александр Лукашенко намеренно массово завозит граждан Сирии и Ирака в Минск для переправки в ЕС и дестабилизации ситуации на Западе, уверены в Брюсселе.

По последним данным польских властей, сейчас в Беларуси находятся около 7000 мигрантов, которые хотят перебраться в Евросоюз, еще 3000 человек вернулись на родину. Пятый пакет санкций ЕС, направленный против причастных к возникновению кризиса, вступил в силу 2 декабря.

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