Шенгенская зона: проверки сохранятся на неопределенный срок

С 1 января 2025 года в Шенгенскую зону вступят Румыния и Болгария. При этом многие страны ЕС, несмотря на пафосные речи, продолжают выборочные проверки на ее внутренних границах.

В июне 2025 года в Шенгене, деревне расположенной на юго-западе Люксембурга, пройдет большой праздник. По реке Мозель там проходит граница этого, одного из самых маленьких государств Европы, с Германией и Францией. 14 июня 1985 года именно здесь, на судне "Мари-Астрид 2" посреди Мозеля, представители Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и ФРГ подписали соглашение о свободном пересечении их гражданами общих границ.

Эти страны стали ядром современной Шенгенской зоны, в которую сегодня входят 25 государств - членов Евросоюза, а также Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Поездки без паспортно-визового контроля для большинства европейцев Еврокомиссия сегодня с удовольствием называет "жемчужиной" европейской интеграции. Однако сокровище, похоже, утратило свой блеск, и июньский юбилей Шенгенского соглашения может быть омрачен.

Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден раскритиковал соседей, которые вновь ввели выборочный пограничный контроль из-за большого количества нелегальных мигрантов. "Это неприемлемо для Люксембурга, - заявил Глоден на встрече министров внутренних дел стран Евросоюза в четверг, 12 декабря. - Шенгенское соглашение - одно из величайших достижений ЕС. Мы не должны допустить, чтобы границы снова укоренились в сознании людей".

Шенгенская зона: больше проверок, чем когда-либо прежде

2024-й станет годом наибольшего числа пограничных проверок на внутренних границах ЕС с момента создания Шенгенской зоны. Самая важная транзитная страна Евросоюза, Германия, вновь ввела контроль на всех своих сухопутных рубежах с девятью соседними государствами. Раньше такого не было.

На границе Германии с Австрией контроль действует с 2015 года, чтобы сдерживать наплыв мигрантов, движущихся в Европу по так называемому "балканскому маршруту". Франция также с 2015 года вновь ввела пограничные проверки в связи с угрозой терроризма и потоком мигрантов, но редко применяет их повсеместно. Большинство вернувшихся к контролю своих границ государств ЕС проводят его далеко не на всей их протяженности.

Иностранцев, у которых нет необходимых документов или которым запрещен въезд в страну из-за ранее совершенных правонарушений, разворачивают на внутренних границах ЕС. Любому, кто непосредственно на границе обращается с просьбой об убежище, разрешается временный въезд, и он направляется в центр первичного приема. По европейскому законодательству отказ прямо на границе в предоставлении убежища тем, кто его просит, невозможен.

В начале декабря Нидерланды также ввели пограничный контроль для прибывающих из Германии и Бельгии. Почти одновременно с этим министры внутренних дел стран Евросоюза приняли решение о полном присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенскому соглашению с 1 января 2025 года, после чего будет отменен контроль на сухопутных границах с этими двумя государствами ЕС. Проверки в аэропортах прекратили проводить еще в прошлом году.

Контроль внутри Шенгенской зоны: исключение становится правилом

Европарламент и Еврокомиссия неоднократно подчеркивали, что систематические проверки личности на внутренних границах Шенгенской зоны должны быть "абсолютным исключением" и лишь "крайним средством", как записано в Шенгенском кодексе о границах. Тем не менее каждое государство-участник соглашения может ввести пограничный контроль на шесть месяцев, проинформировав при этом Еврокомиссию и доведя до ее сведения причины такого шага.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер Фото: Thomas Trutschehel/picture alliance/photothek.de

Затем срок действия проверок может быть продлен до двух или, в крайнем случае, трех лет. После этого обоснование их введения должно быть изменено - часто с определенной долей воображения. Тогда контроль может продолжаться еще два года. До сих пор Еврокомиссия ни разу не начинала ни одной официальной процедуры в отношении нарушителей Кодекса о границах, хотя некоторые государства сохраняют проверки уже в течение десяти лет.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила, что всеобъемлющий контроль на всех немецких границах должен продолжаться неопределенное время - до тех пор, пока число прибывающих мигрантов не снизится до неназванного ею уровня. "Пока поток мигрантов в Германию будет таким же сильным, как сейчас, контроль будет сохраняться. Шенгенская зона очень важна для ФРГ, но и распределение беженцев (внутри ЕС. - Ред.) должно быть более эффективным", - пояснила министр.

Цель - остановить незаконные въезды на внешних границах ЕС

При этом она сослалась на нормы ЕС, регулирующие процедуру предоставления убежища. Согласно им, ходатайства соискателей убежища и беженцев должны рассматриваться в странах первого въезда, то есть непосредственно на внешних границах Шенгенской зоны. В реальности этого не происходит: многие мигранты спокойно следуют через Грецию, Италию, Хорватию или Испанию в северные страны Евросоюза, такие как Швеция и Германия.

Германия усиливает контроль на своих границах Фото: Tino Plunert/picture alliance/dpa

Эти люди должны быть остановлены внутренним контролем на границах Шенгенской зоны и, по возможности, выдворены или возвращены в страну ЕС, в которую они первоначально прибыли. Для достижения такой цели Брюссель принял новые законодательные акты, регулирующие процедуру предоставления убежища и вступающие в действие только через два года. Таким образом, пограничный контроль на границах Германии сохранится, по крайней мере, до этого времени.

Что дает контроль на границах внутри Шенгенской зоны?

Насколько на самом деле эффективны проверки личности внутри Шенгенской зоны - вопрос спорный. Федеральная полиция, в рядах которой до 11 000 сотрудников, в своей статистике указывает десятки тысяч человек, которые хотели въехать в Германию без необходимого на то разрешения. Примерно половине из них отказывают сразу, другая половина просит убежище. При этом были задержаны контрабандисты, и тысячи лиц, в отношении которых ранее выписали ордеры на арест.

Андреас Роскопф Фото: GdP-Bezirk Bundespolizei | Zoll

Профсоюз немецких полицейских (GDP) называет гораздо меньшее число остановленных лиц, у кого не было права на въезд в ФРГ и кого развернули на границе. Кроме того, указывают в GDP, проверки возможны только в определенных местах на крупных дорогах. В конце концов, по словам главы профсоюза Андреаса Роскопфа (Andreas Roßkopf), граница Германии - это 7000 километров с бесчисленными дорогами различного вида и размера.

Полиция проверяет лишь небольшую часть водителей автомобилей и пассажиров поездов, ограничиваясь выборочным контролем, чтобы не создавать огромных пробок. Таково четкое указание министерства внутренних дел ФРГ. Однако нидерландские СМИ сообщают, что на границе с Германией все же возникают пробки, которые даже приводят к авариям со смертельным исходом.

Кроме того, то и дело с автобанов съезжают автобусы, следующие из Южной Европы, рассказал Роскопф в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Многие водители автобусов теперь знают о местонахождении возможных КПП и используют более узкие окольные дороги.

Новый еврокомиссар хочет усилить у европейцев "чувство безопасности"

Новый еврокомиссар по внутренним делам и миграции австриец Маркус Бруннер отвечает и за выполнение Шенгенского соглашения и миграционные вопросы. Он понимает, что такое пограничный контроль.

"Мы должны повысить уровень безопасности в Европе, но придерживаясь при этом требований закона. Мы должны работать над улучшением защиты внешних границ ЕС, чтобы у людей было ощущение, что мы снова контролируем, кто сюда приезжает", - очерчивает свои задачи Бруннер.

Большой вопрос, произойдет ли это к 40-летию Шенгенского договора. Тем не менее Люксембург хочет в июне следующего года отпраздновать юбилей "колыбели Европы без границ" (так любят в стране называть Шенген), заверил муниципальный советник этой деревни Том Беллион.