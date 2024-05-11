2300 исламистов приняли участие в демонстрации в Гамбурге

В Гамбурге мирно прошла демонстрация исламистов, в которой приняли участие около 2300 человек. В этот раз демонстранты не призывали создать в Германии халифат - такие высказывания полиция обещала жестко пресекать.

В Гамбурге вечером в субботу, 11 мая, состоялась демонстрация исламистов с участием около 2300 человек, сообщили в местной полиции. Там добавили, что акция прошла мирно, правонарушений на ней зафиксировано не было. Демонстрацию организовала группа "Интерактивный мусульманин", которую Федеральное ведомство по охране конституции классифицирует как экстремистскую.

Власти поставили организатором условие: на демонстрации не должно быть призывов к созданию в ФРГ халифата, как это было в прошлый раз. Глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью изданиям медиагруппы Funke заявила, что в этом случае, как и в случае отрицания митингующими права Израиля на существование, либо разжигания ими ненависти по отношению к евреям, полиция будет готова к "немедленному и жесткому вмешательству".

Правоохранители также наблюдали за тем, не нарушался ли во время акции запрет на деятельность в стране террористического движения ХАМАС и поддерживающей его организации "Самидун". На место событий было стянуто несколько сотен полицейских.

На предыдущей акции призывали создать в ФРГ халифат

В конце апреля в Гамбурге состоялась демонстрация исламистов, на которой, в частности, были плакаты с лозунгом "Халифат - это решение". Это вызвало волну возмущения по всей стране. Фезер заявила, что "те, кто фантазирует о халифате в Гамбурге", находятся в центре внимания немецких правоохранительных органов - как и другие активные исламисты в стране.

4 мая в Гамбурге прошел марш протеста против исламизма и антисемитизма, в котором приняли участие около 800 человек. "Никто не вредит исламской религии и мусульманам больше, чем сами исламисты", - заявил тогда соорганизатор акции Али Эртан Топрак, глава курдской общины Гамбурга. При этом он обвинил власти в том, что они годами замалчивали проблемы, связанные с исламом в Германии, боясь антиисламских настроений в обществе.