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Полиция Берлина пресекла акцию "Палестинский конгресс"

Ася Миллер
13 апреля 2024 г.

Акция "Палестинский конгресс" включала в себя дискуссии о недопустимости военной операции Израиля в секторе Газа. Несмотря на запланированный трехдневный формат, мероприятие не продлилось и двух часов.

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Полицейские у здания, где проводился "Палестинский конгресс"
Полицейские у здания, где проводился "Палестинский конгресс"Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Полиция Берлина в пятницу, 12 апреля, прервала акцию под названием "Палестинский конгресс" и запретила ее дальнейшее проведение. Мероприятие под девизом "Мы обвиняем", запланированное в трехдневном формате, не продлилось и двух часов. Как сообщило агентство dpa, причиной вмешательства властей стало онлайн-выступление палестинского писателя Салмана Абу Ситты, которому запрещено заниматься политической деятельностью на территории Германии.

На акции, устроители которой анонсировали конференции и дискуссии о недопустимости военной операции Израиля в секторе Газа, собрались около 250 человек. Вскоре после начала выступления Абу Ситты служащие берлинской полиции временно отключили в зале электричество, прервав трансляцию, и объявили, что мероприятие прекращено. Участники мероприятия отреагировали на это сообщение громким выражением недовольства.

В Берлине критиковали "Палестинский конгресс" еще до начала форума

Правящий бургомистр столицы ФРГ Кай Вегнер (Kai Wegner) ранее назвал проведение "Палестинского конгресса" недопустимым, предупредив, что Берлин не потерпит "антисемитизма, ненависти и подстрекательства против евреев". Он пообещал, что столичная полиция непременно примет меры, если участники акции выступят с антисемитскими заявлениями или совершат уголовные преступления.

В анонсе "Палестинского конгресса" его организаторы среди прочего обвинили израильские власти в "колониализме" и "геноциде" в секторе Газа, а Германию назвали "частично виновной" в поставках оружия Израилю.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию.

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