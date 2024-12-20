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Опрос: Немцы об уступках РФ части Украины и выборах в ФРГ

Никита Жолквер
20 декабря 2024 г.

Новый опрос Deutschlandtrend: в ФРГ стало больше людей, считающих, что для окончания войны Украине придется уступить РФ часть своей территории. Ни один из четырех кандидатов в канцлеры восторга у немцев не вызывает.

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Артиллерия ведет огонь
Бои в Украине продолжаются. Как прекратить войну?Фото: Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture allaince

Более половины немцев по-прежнему считают, что Германия оказывает Украине подобающую военную помощь (36%) или даже недостаточную (18%). Чрезмерной ее называют 39% опрошенных. Мнения немцев на этот счет в последние месяцы почти не меняются. Зато с января 2024 года значительно - на 9 процентных пунктов до 53% - возросла доля жителей Германии, уверенных в том, что для окончания войны в Украине Киеву придется уступить России определенные части украинской территории.

Свежий социологический опрос Deutschlandtrend также свидетельствует о том, что ни один из немецких политиков, выдвинутых партиями ФРГ кандидатами в канцлеры на предстоящих в конце февраля досрочных парламентских выборах, не пользуется симпатиями избирателей.

Решение о переговорах должны принимать сами украинцы

Допуская территориальные уступки России во имя прекращения войны против Украины, значительное большинство жителей Германии (78% опрошенных) вместе с тем считают, что в первую очередь сами украинцы должны решать, когда и на каких условиях им следует соглашаться на переговоры с Москвой. Таков и подход канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Кристиане Хофман, заместитель официального представителя канцлера Германии
Кристиане ХофманФото: Wolfgang Kumm/picture alliance/dpa

Отвечая на правительственной пресс-конференции в пятницу, 20 декабря, на вопрос корреспондента DW о территориальных уступках во имя мира, заместитель официального представителя канцлера Кристиане Хофман (Christiane Hoffmann) заявила, что Олаф Шольц, разумеется, учитывает настроения в Германии.

"Но для нас, правительства Германии и для федерального канцлера руководящим принципом остается тот, согласно которому о возможном завершении этого конфликта или шагах к нему недопустимо принимать решения или вести разговоры через головы украинцев, - заявила Хофман. - В конечном счете сами украинки и украинцы должны определить, каким должно быть решение".

Что же касается продолжения военной помощи Киеву, то после разговора с Дональдом Трампом в четверг, 19 декабря, Олаф Шольц проявил, по словам Хофман, "уверенность в том, что США, как и Европа будут продолжать оказывать Украине поддержку".

Консерваторы лидируют в опросах перед выборами

На следующей неделе в пятницу, 27 декабря, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) объявит о своем решении о роспуске бундестага, отказавшему канцлеру Шольцу в доверии, и назначении досрочных выборов. Скорее всего, они состоятся 23 февраля будущего года.

В новом опросе Deutschlandtrend, как и в начале декабря, с большим отрывом лидирует консервативный блок ХДС/ХСС, за который собираются голосовать 33% избирателей. По-прежнему на втором месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) (19%). Третье место с 14% делят оставшиеся в правительственной коалиции после ее развала социал-демократы и "зеленые".

Но главная интрига - малые партии, от которых может в большой мере зависеть состав будущей правительственной коалиции.

Интрига малых партий

За пятипроцентным порогом, который политическим партиям в Германии надо преодолеть для прохождения в бундестаг, рискуют остаться все три небольшие партии, представленные в нынешнем парламенте либо фракцией, как вышедшая из "светофорной" коалиции либеральная СвДП, либо группами - посткоммунистическая Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ). Рейтинг ССВ в опросе Deutschlandtrend - неустойчивые 5%, у Левой партии и либералов - по 3%.

Но шансы двух последних партий могут возрасти. Так, посткоммунисты могут оказаться в бундестаге благодаря трем прямым мандатам, в борьбу за которые вступили трое пожилых, но очень популярных в Германии левых политиков.

Левые политики Дитмар Барч, Бодо Рамелов и Грегор Гизи (слева направо)
Левые политики Дитмар Барч, Бодо Рамелов и Грегор Гизи (слева направо) надеются на прямые депутатские мандаты. Свою миссию они назвали "Серебряный локон"Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Либералы же надеются на вторые голоса избирателей. Это тактический электоральный маневр, к которому в истории Германии уже прибегали. Смысл его в том, чтобы призвать избирателей ХДС/ХСС первый голос отдать за конкретного кандидата этого блока, а второй, то есть голос за партийные списки, той партии, которую они хотели бы видеть в коалиции с консерваторами - за СвДП. Считается, что консерваторы и так одержат победу благодаря успеху их одномандатников, а вот либералам могли бы помочь голоса, отданные за их список.

Кандидаты в канцлеры. Все с антирейтингом

Правда, отвечая на вопрос социологов, кого бы они хотели видеть будущим партнером ХДС/ХСС по правительственной коалиции, относительное большинство респондентов (29%) назвали социал-демократов, 19% - "зеленых", 15% - АдГ и только 12% - СвДП. Среди избирателей самих консерваторов сторонников коалиции ХДС/ХСС с СДПГ даже 36%, но уже на втором месте (24%) - союз с СвДП, который, если судить по предвыборным программам этих двух партий, мог бы стать наиболее гармоничным. 

Кандидаты в канцлеры: Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Роберт Хабек и Алис Вайдель
Ни один из четырех кандидатов в канцлеры не пользуется доверием немецких избирателейФото: photothek/dpa/picture alliance

Треть немецких избирателей хотели бы, чтобы следующее немецкое правительство возглавил представитель ХДС/ХСС. При этом рейтинг самого кандидата консерваторов в канцлеры - Фридриха Мерца (Friedrich Merz) - существенно ниже. Хорошим председателем будущего правительства Германии его назвали только 28% опрошенных.

Впрочем, у остальных претендентов на пост канцлера рейтинги еще хуже - 27% у кандидата "зеленых" Роберта Хабека (Robert Habeck), 19% - у Олафа Шольца, 17% - у лидера правых популистов Алис Вайдель (Alic Weidel). При этом, однако, антирейтинг самый большой именно у действующего канцлера: 75% опрошенных считают, что его переизбрание было бы плохим вариантом для Германии.

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