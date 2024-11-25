Опрос бундесвера: в ФРГ растет поддержка передачи оружия ВСУ

За год доля жителей Германии, поддерживающих поставки оружия Украине, возросла до 49 процентов. Против выступают сторонники популистских партий, а также те, у кого нет гражданства ФРГ.

Согласно ежегодному исследованию бундесвера, в Германии растет поддержка военной помощи Украине. 49 процента участников опроса выступают за продолжение помощи ВСУ, обороняющимся от российского вторжения, что на 4 процентных пункта выше зафиксированного год назад показателя, пишет в понедельник, 25 ноября, со ссылкой на исследование Der Spiegel.

Против поставок оружия - сторонники популистов и неграждане ФРГ

Против военной помощи Украине выступают лишь избиратели популистских партий "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", а также жители страны, не обладающие избирательным правом, отмечает еженедельник.

При этом уровень одобрения поставок оружия Украине во многом зависит от того, считают ли респонденты Россию угрозой безопасности ФРГ, пишет далее издание. В целом 65 процентов опрошенных расценивают российскую военную агрессию против Украины и наращивание Россией вооружений как опасность для Германии. Как указывает Der Spiegel, исследование бундесвера опровергает результаты других опросов, указывающих на снижение поддержки немецким населением военной помощи Украине.

Более 60 процентов мужчин до 50 лет готовы защищать страну оружием

Одновременно растет доля жителей ФРГ, готовых защищать свою страну с оружием в руках. В ходе последнего опроса такую готовность подтвердили 42 процента респондентов (на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее). Среди мужчин до 50 лет этот показатель составил 61 процент, среди женщин - 21 процент.

Между тем, 46 процентов опрошенных считают необходимым возвращение в Германии всеобщей воинской обязанности, 25 процентов категорически отвергают обязательную срочную военную службу. Больше половины опрошенных - 60 процентов - считают, что возвращение обязательной военной службы укрепит обороноспособность страны. 85 процентов участников опроса сказали, что доверяют бундесверу, 57 процентов респондентов поддержали требования об увеличении оборонного бюджета Германии.

В рамках репрезентативного опроса бундесвер опросил почти две тысячи жителей ФРГ. Опросы населения бундесвер проводит ежегодно с 1996 года. Их целью является измерение общественного признания вооруженных сил среди жителей страны.