Задержанный в Ереване активист из РФ покинул Армению

Никита Каменский, проходящий по делу об антивоенных надписях у московского метро и объявленный Россией в розыск, сообщил, что смог выехать из Армении и находится в безопасности.

Российский антивоенный активист Никита Каменский, задержанный в феврале в Ереване, покинул Армению и находится в безопасности. Об этом он сам сообщил изданиям SOTA и "ОВД-Инфо" в среду, 19 апреля. Как отмечается далее, до 17 апреля Каменский, объявленный Россией в розыск, находился в Ереване под подпиской о невыезде, а Генпрокуратура РФ пыталась добиться его экстрадиции.

Каменский указал, что ему помог выехать региональный директор Free Russia Foundation Егор Куроптев. При этом он не сообщил, где именно находится.

Дело об антивоенных надписях

В России Каменский проходит по делу об антивоенных надписях, нанесенных фломастером у метро "Тимирязевская" в Москве. Оно было возбуждено по статье за "вандализм" в июле 2022 года. После этого активист уехал из РФ, а в декабре был объявлен в розыск. Он был задержан в аэропорту Еревана 28 февраля.

Как отмечает "ОВД-Инфо", фигурантами уголовных дел, возбужденных российскими властями из-за протеста против войны с Украиной, являются более 500 человек.

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