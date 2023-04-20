  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Аэропорт Еревана
Аэропорт ЕреванаФото: Vahram Baghdasaryan/AA/picture alliance
ПолитикаРоссия

Задержанный в Ереване активист из РФ покинул Армению

Ольга Лебедева
26 мин. назад

Никита Каменский, проходящий по делу об антивоенных надписях у московского метро и объявленный Россией в розыск, сообщил, что смог выехать из Армении и находится в безопасности.

https://p.dw.com/p/4QLRl

Российский антивоенный активист Никита Каменский, задержанный в феврале в Ереване, покинул Армению и находится в безопасности. Об этом он сам сообщил изданиям SOTA и "ОВД-Инфо" в среду, 19 апреля. Как отмечается далее, до 17 апреля Каменский, объявленный Россией в розыск, находился в Ереване под подпиской о невыезде, а Генпрокуратура РФ пыталась добиться его экстрадиции.

Каменский указал, что ему помог выехать региональный директор Free Russia Foundation Егор Куроптев. При этом он не сообщил, где именно находится. 

Дело об антивоенных надписях

В России Каменский проходит по делу об антивоенных надписях, нанесенных фломастером у метро "Тимирязевская" в Москве. Оно было возбуждено по статье за "вандализм" в июле 2022 года. После этого активист уехал из РФ, а в декабре был объявлен в розыск. Он был задержан в аэропорту Еревана 28 февраля.

Как отмечает "ОВД-Инфо", фигурантами уголовных дел, возбужденных российскими властями из-за протеста против войны с Украиной, являются более 500 человек.

Смотрите также:

Как и кому выдают гумвизу в Германию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Визы для россиян и мобилизация: почему немцы не дают шенген мужчинам, подлежащим призыву. DW Новости (14.04.2023)

Визы для россиян и мобилизация: почему немцы не дают шенген мужчинам, подлежащим призыву. DW Новости (14.04.2023)

По оценкам правозащитников, Германия на фоне войны могла выдать около полутора тысяч гуманитарных виз россиянам. Но чтобы их получить, нужно было предоставить веские основания.
14 апреля 2023 г.34:40 мин.
external

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призывает запретить выдачу виз россиянам и не предоставлять убежище гражданам России, уклоняющимся от мобилизации на войну против Украины. Он считает, что необходимо гражданское сопротивление Путину в России. Свои аргументы оппозиционный политик высказал в интервью DW.
Политика19 ч. назад05:02 мин.

Статья "ОВД-Инфо"

Активист Каменский выехал из Армении
ovd.news
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве

Столтенберг приехал с необъявленным визитом в Киев

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Игорь Садреев

Игорь Садреев: В России нет запроса на документальное кино

Игорь Садреев: В России нет запроса на документальное кино

Культура5 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Уклонисты в Украине. Призывники в России. DW Новости Шоу

Уклонисты в Украине. Призывники в России. DW Новости Шоу

Политика21 ч. назад61:11 мин.
Российский ЗРК "Искандер-М"

Латушко: Размещение в Беларуси ТЯО России - реальная угроза

Латушко: Размещение в Беларуси ТЯО России - реальная угроза

Политика19 мин. назад
Факел с огнем для Европейских игр вручается президенту Польши Анджею Дуде, 3 апреля 2023 года

Европейские игры: куда ведут "игры" МОК и спортфедераций

Европейские игры: куда ведут "игры" МОК и спортфедераций

Спорт10 ч. назад
Тринадцатилетнего Богдана удалось вернуть из России домой. 8 апреля, Киев

Военные преступления в Украине: ЕС добивается правосудия

Военные преступления в Украине: ЕС добивается правосудия

Конфликты15 ч. назад
Пшеничное поле близ Николаева, июнь 2022 года

Как ЕС продолжит помогать Украине, не обделяя своих фермеров

Как ЕС продолжит помогать Украине, не обделяя своих фермеров

Экономика и бизнес18 ч. назад
На главную страницу