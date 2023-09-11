В Кремле не готовы принять обратно всех уехавших россиян

Для "врагов России" вряд ли найдется место на их родине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, рано или поздно уехавшие начнут возвращаться.

В России готовы принять обратно не всех уехавших из страны после начала полномасштабной войны против Украины, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине", - заявил он в интервью РБК , опубликованном в понедельник, 11 сентября. При этом, по его словам, число этих людей "не нужно преувеличивать".

Песков: Уехавшие захотят вернуться

Песков выразил уверенность, что живущие за границей россияне рано или поздно начнут возвращаться назад. Это будет происходить "по мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали", считает пресс-секретарь Кремля. В основе многих процессов лежит экономика, а экономическая ситуация в России обстоит "неплохо", утверждает он.

На вопрос о возможности государственных мер для возвращения уехавших россиян Песков ответил, что они "могут быть только в виде привлекательности нашей страны".

В 2022 году наблюдалось две масштабные волны отъезда из РФ - сразу после начала полномасштабного российского вторжения в конце зимы и начале весны, а также осенью после объявления мобилизации. У властей нет точных данных о числе уехавших. В декабре глава Минцифры Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме назвал цифру в 100 тысяч покинувших Россию IT-специалистов, что примерно равняется 10 процентам от общего числа сотрудников.

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