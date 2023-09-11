  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В Кремле не готовы принять обратно всех уехавших россиян

Ольга Лебедева
11 сентября 2023 г.

Для "врагов России" вряд ли найдется место на их родине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, рано или поздно уехавшие начнут возвращаться.

https://p.dw.com/p/4WCgo
Пассажиры в аэропорту Внуково
Пассажиры в аэропорту ВнуковоФото: Mikhail Metzel/dpa/TASS/picture alliance

В России готовы принять обратно не всех уехавших из страны после начала полномасштабной войны против Украины, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине", - заявил он в интервью РБК, опубликованном в понедельник, 11 сентября. При этом, по его словам, число этих людей "не нужно преувеличивать".

Песков: Уехавшие захотят вернуться

Песков выразил уверенность, что живущие за границей россияне рано или поздно начнут возвращаться назад. Это будет происходить "по мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали", считает пресс-секретарь Кремля. В основе многих процессов лежит экономика, а экономическая ситуация в России обстоит "неплохо", утверждает он.

На вопрос о возможности государственных мер для возвращения уехавших россиян Песков ответил, что они "могут быть только в виде привлекательности нашей страны".

В 2022 году наблюдалось две масштабные волны отъезда из РФ - сразу после начала полномасштабного российского вторжения в конце зимы и начале весны, а также осенью после объявления мобилизации. У властей нет точных данных о числе уехавших. В декабре глава Минцифры Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме назвал цифру в 100 тысяч покинувших Россию IT-специалистов, что примерно равняется 10 процентам от общего числа сотрудников.

Смотрите также:

Жизнь россиян в Грузии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призывает запретить выдачу виз россиянам и не предоставлять убежище гражданам России, уклоняющимся от мобилизации на войну против Украины. Он считает, что необходимо гражданское сопротивление Путину в России. Свои аргументы оппозиционный политик высказал в интервью DW.
Политика19 апреля 2023 г.05:02 мин.
external

Визы для россиян и мобилизация: почему немцы не дают шенген мужчинам, подлежащим призыву. DW Новости (14.04.2023)

Визы для россиян и мобилизация: почему немцы не дают шенген мужчинам, подлежащим призыву. DW Новости (14.04.2023)

По оценкам правозащитников, Германия на фоне войны могла выдать около полутора тысяч гуманитарных виз россиянам. Но чтобы их получить, нужно было предоставить веские основания.
Конфликты14 апреля 2023 г.34:40 мин.

Интервью Дмитрия Пескова

Материал РБК
www.rbc.ru
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Киеве
Трансляция

Бербок в Киеве не пообещала скорых поставок ракет Taurus

Конфликты11 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Автомобили на границе Беларуси с Евросоюзом

На границах Беларуси с ЕС очереди и обязательная дезинфекция

На границах Беларуси с ЕС очереди и обязательная дезинфекция

Автомобили и транспорт11 сентября 2023 г.
На демонстрации за освобождение Навального

Может ли Берлин обменять Красикова на Навального?

Может ли Берлин обменять Красикова на Навального?

Правосудие и закон11 сентября 2023 г.
Саммит G20 в Нью-Дели

"Формальный компромисс". Что пишут СМИ ФРГ о саммите G20

"Формальный компромисс". Что пишут СМИ ФРГ о саммите G20

Политика11 сентября 2023 г.
Лидеры Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным

Военные учения Армении и США: разворот от России или торг?

Военные учения Армении и США: разворот от России или торг?

Политика11 сентября 2023 г.
Президентский дворец в Сантьяго после бомбардировок путчистами, 13 сентября 1973 года

50 лет госперевороту в Чили. Пиночет как символ диктатуры

50 лет госперевороту в Чили. Пиночет как символ диктатуры

История10 сентября 2023 г.
Саммит G20 в Индии

Обсуждение Украины на G20 и другие события 563-го дня войны

Обсуждение Украины на G20 и другие события 563-го дня войны

Конфликты9 сентября 2023 г.
На главную страницу