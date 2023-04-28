Уехавший в ФРГ мундеп из Перми: "Диктаторы не убивают лично"

Экс-депутат фракции "Единой России" в пермской Гордуме Сергей Захаров уехал в Германию из-за антивоенных взглядов. DW поговорила с ним о политике в России "до и после 24 февраля".

"Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу", - такими словами муниципальный депутат, член фракции "Единой России" в Гордуме Перми Сергей Захаров 10 апреля 2023 года объявил об отказе от своего мандата. 25 апреля Гордума удовлетворила его заявление о досрочном сложении полномочий.

В марте 2022 года политик опубликовал в соцсетях несколько антивоенных постов, а в мае - после предупреждения из Москвы, что его "занесли в черный список", - уехал из России на родину супруги, в Германию. DW поговорила с Захаровым о влиянии пропаганды на российское общество, судьбах политзаключенных и о том, как 24 февраля разделило политику на "до" и "после".

О "раздвоении личности" у российских политиков

По словам 55-летнего экс-мундепа, антивоенная позиция для него - "не сиюминутное решение". "В Советском Союзе была своя пропаганда, однако мы выросли на лозунге "Миру - мир! Война - войне!". Но вдруг ситуация поменялась - и многие политики (в том числе в Гордуме Перми. - Ред.) тут же поменяли свои взгляды. Для меня это, конечно, было очень удивительно и неприемлемо", - делится он.

Сергей Захаров Фото: privat

Поведение своих коллег-депутатов Захаров объясняет различными причинами: "Кто-то поддался агрессивной пропаганде российского телевидения. Многие - боятся. Видимо, они вынуждены так говорить (поддерживать войну. - Ред.). Хотя я этого и не понимаю: когда дома люди говорят одно, а на публике - совершенно другое. Это какое-то раздвоение личности".

Сергей Захаров - профессиональный пилот. Он окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, был командиром авиалайнера Ту-134А. В политику он пришел в 2005 году: сначала в рядах партии Союз правых сил (СПС), а позже стал беспартийным.

Работа в Гордуме и отказ от мандата

В Гордуму Перми Захаров впервые попал в ходе "довыборов" 2013 года. Тогда его кандидатуру поддержало региональное отделение партии "Единая Россия" . Получив депутатский мандат, он присоединился к фракции "ЕдРа", сохранив, однако, беспартийность. "Здесь такая политика - партия "Единая Россия" смотрит сильных кандидатов. Если у политика высокий рейтинг изначально, ему предлагают или еще во время выборов, или уже после вступить в партию или во фракцию", - объясняет он. Впоследствии Сергей Захаров получал депутатский мандат еще дважды - в 2016 и 2021 годах. Каждый раз он проходил в Гордуму по одномандатному округу.

О своей политической деятельности в Перми собеседник DW вспоминает так: "Когда я понял, что повлиять на глобальные вопросы муниципальный депутат не может, я сосредоточился на помощи конкретным людям, которые меня выбрали. В моем округе 36 000 жителей, я старался максимально решить их житейские вопросы".

С отказом от депутатского мандата, по словам Захарова, он медлил потому, что, во-первых, еще надеялся вернуться в Россию, а во-вторых, - хотел завершить в срок проекты по благоустройству микрорайонов города, которыми он занимался в составе комитетов Гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами и по экономическому развитию. По словам Захарова, курирование проектов после отъезда в Германию он осуществлял дистанционно, через своих помощников.

Призывы к миру в соцсетях у Захарова

После начала российского вторжения в Украину Захаров выложил в Instagram собственный рисунок: голубь с оливковой ветвью в клюве. Уже в марте на заседании одной из рабочих групп Пермской городской думы побывал представитель "Единой России" из Москвы, который произнес фразу: "Депутат Захаров высказывается против военных действий и уже попал в черные списки", вспоминает политик.

По его мнению, "это было больше предупреждение для других - чтобы они воздержались от каких-то призывов к миру". Сам же Захаров делать критические публикации в соцсетях не перестал. Однако многие из них появились уже после его отъезда из РФ. Осенью 2022 года он выложил в Instagram фото позолоченного бюста обезьяны с короной и подписью: "Он мог бы стать великим президентом великого государства, а останется в истории мелким диктатором нищей страны". Рядом - то же фото в черно-белом варианте со словами: "Диктаторы не убивают лично. Руки по локоть в крови у исполнителей. Поэтому, все кто поддерживает диктаторский режим, ответственны не меньше, чем сам диктатор".

Помощь инвалидам в Перми

Супруга Сергея Сара - немка.

Сергей Захаров с супругой Сарой Фото: privat

В Германии она возглавляла НКО Lebensräume für Menschen in Duisburg , организацию, занимающуюся поддержкой инвалидов, стремящихся сократить зависимость от посторонней помощи в быту. В 2017 году женщина приехала в город-побратим Дуйсбурга Пермь, где и познакомилась с Сергеем. После свадьбы она переехала в Пермь, где супруги открыли совместную некоммерческую организацию - мастерскую для работы людей с ограниченными возможностями Ars Vivendi - и стали внедрять германский опыт в этой области в РФ и других странах бывшего СССР.

Захаров рассказывает, что он и его супруга входили в Общественный совет по делам инвалидов при губернаторе Пермского края, однако после его антивоенных выступлений их оттуда "вычеркнули". Тогда же политика лишили членства в Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, в которой он работал с 2021 года.

Захаров: в России "изменения колоссальные"

Если сравнивать возможности заниматься политикой в России до и после 24 февраля 2022 года, можно увидеть "изменения колоссальные", говорит Захаров: "Митинги запрещены, критика власти запрещена, цензура... Базовые статьи конституции нарушаются повсеместно. И сроки дают людям (выражающим оппозиционные мнения. - Ред.) иногда больше, чем за убийство. Это ужасно".

Оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, осудившему российское вторжение в Украину, дали 25 лет за "госизмену" Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

В этой связи политик вспоминает о деле Владимира Кара-Мурзы, приговоренного в РФ к 25 годам тюрьмы за "госизмену". Захаров соглашается с наблюдателями, называющими подобные сроки "сталинскими". "Эта политика направлена на то, чтобы запугать всех остальных", - полагает он.

Делясь впечатлением от настроений в российском обществе, бывший мундеп указывает: "Есть люди, которые это (войну. - Ред.) поддерживают. Наверное, они думают, что это правильно - воевать за территорию, хотя это - прошлый век. Ведь главное - это развитие государства. Если бы колоссальные деньги, которые поступают в российский бюджет от продажи нефти и газа, вкладывали в свою страну, то и страна была бы богатая и другие страны встали бы в очередь, чтобы поддерживать с ней хорошие отношения".

Сейчас Сергей Захаров живет в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В декабре 2022 года, уже после его переезда в Германию, в России вышел сборник "познавательных сказок для детей и взрослых" его авторства под названием "Ежик Сережик". Сейчас к выходу готовится самоучитель немецкого языка, который политик написал на основе собственного опыта. По словам Захарова, в его ближайшие планы входит туристическая поездка "в город, которого некоторые боятся как огня, то есть - в Гаагу".

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