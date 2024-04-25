РФ отрицает подготовку запрета обмена паспортов за границей

Ранее "Новая газета" сообщила, что МИД РФ может запретить переоформление загранпаспортов и других документов консульскими учреждениями за границей.

Министерство иностранных дел России отрицает существование проекта ведомственного приказа, который предполагает временную приостановку оформления паспортов, оказания нотариальных и ряда других услуг консульскими учреждениями России за рубежом. О подготовке такого документа ранее со ссылкой на его копию сообщило издание "Новая газета".

Из публикации "Новой газеты" в четверг, 25 апреля, следует, что запрет могут ввести уже в этом году. В этом случае россиянам, живущим за границей, придется вернуться в страну для получения или замены документов. Помимо замены паспортов и нотариальных услуг, ограничения затронут услуги по легализации и истребованию документов и решения вопросов гражданства, пишет издание. Других источников, подтверждающих подлинность документа, "Новая газета" не приводит.

В российском ведомстве эту информацию назвали "откровенной ложью", передает агентство ТАСС.

По оценкам ООН, за рубежом живут 10 млн россиян

Согласно данным ООН, по состоянию на 2021 год за пределами страны проживали около 10 млн россиян - это одна из самых больших диаспор в мире. На фоне войны и мобилизации Россию, по разным оценкам, покинули еще сотни тысяч человек.

В сентябре прошлого года Александр Лукашенко запретил выдачу, продление и замену белорусских паспортов гражданам страны в дипломатических учреждениях Беларуси за границей.