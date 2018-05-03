Почему в России хотят запретить криптовалюты

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В Минфине РФ поспорили с предложением Центробанка запретить оборот и майнинг криптовалют в России. Инициатива ЦБ - борьба с прогрессом или новыми угрозами?
Инициативу Центробанка РФ о запрете криптовалют в России обсуждают уже вторую неделю. 25 января в Минфине не согласились с позицией ЦБ и предложили вместо запрета - регулирование. Еще до публикации доклада Центробанка издание Bloomberg сообщило, что инициатором запрета выступила ФСБ. В спецслужбе якобы обеспокоены ростом анонимного финансирования российской оппозиции. Опрошенные DW участники технологического рынка и эксперты считают, что у ЦБ достаточно других оснований для своего радикального предложения. Впрочем, запрет может продлиться недолго - положительный пример других стран может заставить Россию пересмотреть свое отношение.
В докладе, который Банк России опубликовал 20 января, перечислен ряд угроз, которые несут с собой криптовалюты. Авторы указывают, что криптовалюты "массово используются для проведения платежей в рамках преступной деятельности". Благодаря анонимному характеру их задействуют при отмывании денег, в наркоторговле и финансировании терроризма, предупреждают специалисты ЦБ.
Кроме того, в Центробанке отнесли к рискам высокую волатильность курса и распространенность мошенничества при торговле криптовалютами. В таких странах, как Россия, с "недостаточным уровнем финансовой грамотности" населения это несет "потенциальные риски финансовой стабильности". В конце концов, майнинг криптовалют ставит под угрозу энергообеспечение зданий и просто мешает реализовать экологическую повестку РФ, заключают в ЦБ.
Лучшим решением этих проблем Центробанк видит запрет майнинга криптовалют и их обращения на территории РФ. За использование криптовалют средства платежа специалисты ведомства предлагают установить ответственность. Под запрет также должны попасть криптобиржи и криптообменники. Финансовые организации потеряют возможность вкладывать деньги в криптовалюты.
Эксперты ЦБ придерживаются цифры в 5 млрд долларов, когда оценивают объем сделок российских граждан с криптовалютами. Впрочем, подсчитать точную цифру невозможно, предупреждает декан экономического факультета Европейского университета и исследовательница криптовалют Юлия Вымятнина. По ее наблюдениям, россияне в основном используют криптовалюту в качестве финансовых активов.
В предложении ЦБ прослеживается патерналистская позиция, которая уже не раз звучала по другим вопросам, считает Вымятнина. Например, в декабре ЦБ предложил ограничить продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. "У нашего ЦБ нетерпимое отношение ко всему, что там назвали бы "денежным суррогатом", - объясняет исследовательница. - Плюс наш ЦБ довольно справедливо отмечает, что инвестиции в криптовалюты - это очень спекулятивная история. Не исключено, что не все вкладывающие в это деньги отдают себе отчет, что происходит".
Еще одним поводом для запрета ЦБ Юлия Вымятнина видит работу Центробанка над собственным цифровым рублем. Криптовалюты могут рассматриваться чиновниками, как конкурент их детищу. "Важно, чтобы мы не просто сделали цифровой рубль, а чтобы он был принят и использовался, - объясняет она возможную логику банка. - А для этого нужно приучить население к тому, что есть официальные цифровые деньги - и это хорошо. А все остальное, что неофициальное, это плохо".
С критикой предложений ЦБ выступил основатель "В контакте" и Telegram Павел Дуров. Он предостерег российские власти от запрета криптовалют, поскольку это может привести к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожению ряда отраслей высокотехнологичной экономики. Кроме того, это помешает развитию блокчейн-технологий, которые "повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности - от финансов до искусства".
Создатель "Яндекс.Маркета" и гендиректор ГК DZ Systems Дмитрий Завалишин в комментарии DW заочно поспорил с Дуровым. По его словам, запрет криптовалют ощутимо не скажется на высокотехнологичных бизнесах. "Я не знаю ни одного бизнеса (кроме бизнеса, который обеспечивает работу собственно криптовалют), который был бы действительно зависим от этой технологии, - говорит он. - Я подчеркну, что блокчейн как технология - это совсем не то же самое, что криптовалюты, и блокчейн никто запрещать не собирается".
С ним соглашается директор по продуктовой стратегии ГК Т1 Сергей Иванов. "Предпринятые меры не окажут существенного влияния на высокотехнологичные бизнесы, так как ни в одной из развитых экономик криптовалюты не являются платежным средством и аналогом фиатных денег", - уверен Иванов. Он добавляет, что Россия движется в соответствии с общемировым трендом.
Дмитрий Завалишин при этом выступает с резкой критикой криптовалют. Он отмечает, что слово "валюта" в их названии - ложь. На самом деле это якобы спекулятивный актив, который используют для торговли наркотиками и других противозаконных операций. Создатель "Яндекс.Маркета" также обращает внимание на то, что майнинг криптовалют вредит экологии, поскольку представляет из себя "сжигание энергии впустую".
"Центробанк России ограничивает не владение криптовалютой, а только проведение операций и только для частных лиц, - трактует предложения ЦБ Иванов. - Такая же практика принята в Канаде, Китае, Норвегии и прочих странах". По его словам, ЦБ РФ не планирует вводить новые ограничения для компаний, посколько их деятельность и без того "регулируется рядом отраслевых нормативных актов, позволяющих контролировать источники поступления и результат проведения операций".
Юлия Вымятнина из Европейского университета считает, что у запрета будет несколько основных последствий. Во-первых, в некоторых регионах может значительно снизиться потребление электричества. В России стали чаще добывать криптовалюту после запрета майнинга в соседнем Китае. Кроме того, еще на стадии обсуждения судьбы криптовалют в России, их российские владельцы будут искать возможности для перехода в другие, более лояльные юрисдикции.
Вымятнина уверена, что даже если сейчас оборот криптовалют запретят, то со временем это решение отменят с оглядкой на опыт других стран. Это связано с тем, что "криптовалюты не умрут, а, наоборот, будут развиваться и модифицироваться в мире", считает экономист.
Смотрите также: