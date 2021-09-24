В Китае все финансовые операции с криптовалютами объявили вне закона

Народный банк Китая (Центробанк) объявил все финансовые операции с криптовалютами незаконными. Соответствующее заявление распространено в пятницу, 24 сентября. Пекин будет считать любые операции с подобными валютами "незаконной финансовой деятельностью", а подозреваемым будет грозить уголовное преследование, говорится в документе.
Под запрет, как уточняет агентство AFP, подпали также продажа цифровых активов и операции с криптодеривативами.
Власти КНР считают, что криптовалюты способствовали отмыванию денег
В последние годы торговля биткоином и другими криптовалютами "подорвала экономический и финансовый порядок" в КНР и "способствовала отмыванию денег, незаконному привлечению капитала, мошенничеству и другой преступной деятельности", утверждают в Центробанке Китая. По его версии, подобные операции угрожает безопасности имущества граждан.
Торговля криптовалютой и ее выпуск были запрещены в Китае еще с 2019 года, напоминает AFP.
Биткоин и Ethereum обрушились в цене
Вскоре после объявления Народного банка Китая цена биткоина за час обрушилась более чем на 3 тыс. долларов (2560 евро) - или 6%. Цифровая валюта Ethereum также значительно потеряла в цене, упав на 10,7 процента.
Ранее, 7 сентября, Сальвадор стал первым в мире государством, признавшим биткоин официальной валютой. В стране вступил в силу закон, согласно которому эта криптовалюта принимается в качестве платежного средства, наравне с долларом США. Расплачиваться ей можно за все товары и услуги. Однако жители отнеслись к данному шагу с большим скепсисом. В ходе двух опросов более двух третей респондентов высказались за сохранение доллара США в качестве единственной валюты в стране.
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Биткоин - ведущая криптовалюта
Биткойн - это самая популярная в мире криптовалюта. Она не имеет купюр, ее невозможно потрогать, так как она полностью основана на криптографических методах. Ее важнейший принцип - полная децентрализация, у нее нет центрального администратора, она не подчиняется финансовым регуляторам и банкам. Этим биткойн радикально отличается от любой платежной единицы в мире.
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Мистический "отец-основатель" биткоина
Впервые о биткоине заговорили после того, как в октябре 2008 года анонимный разработчик (или группа разработчиков) под именем Сатоси Накамото опубликовал файл с описанием протокола и принципа работы платежной системы. В январе 2009 года были сгенерированы первые в мире 50 биткоинов.
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Как получить биткоины?
Получить биткоины можно несколькими путями. Самый простой - купить криптовалюту на одной из интернет-платформ за обычные деньги, например, евро. Можно принять биткоины в оплату своих услуг или товаров. Наконец, можно научиться процедуре майнинга и получать за это биткоины.
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Кошелек нужен и для биткоина
Криптовалюты хранятся в электронных кошельках (Wallet). Точнее говоря, там хранятся электронные ключи, которые являются доказательством правомочности принадлежности биткоинов их владельцу. Кошельки могут располагаться на компьютерах, смартфонах, на USB-стиках, в облачных хранилищах и так далее. Главное - надежность хранения, так как с утратой ключей происходит и утрата биткоинов.
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Что такое биткоин, и как он функционирует
Вначале стулья, потом деньги (биткоины)
Вот пример транзакции с биткоинами. Покупатель (на картинке слева) собирается приобрети у продавца товар - например, шляпу. Для совершения сделки обоим требуются открытый и закрытый ключи. Открытый ключ можно сравнить с номером банковского счета, закрытый - с секретным кодом подтверждения банковской транзакции.
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Что такое биткоин, и как он функционирует
При чем тут блокчейн
Продавец предъявляет покупателю открытый ключ. Тот, в свою очередь, подтверждает оплату своим закрытым ключом и таким образом начинает процесс отправки денег. Компьютерная информация об этой транзакции вместе с сотнями других транзакций формирует специальную структуру - "блок", который присоединяется к цепочке других блоков, содержащих данные других происходивших ранее транзакций.
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Что такое биткоин, и как он функционирует
Что делают майнеры
Этот новый блок с информацией об оплате за шляпу вскоре оказывается на всех компьютерах участников системы криптовалюты. Их также называют майнерами. Их компьютеры проверяют сформированные в блоки транзакции и подтверждают их. Теоретически стать майнером может любой, но на практике сегодня эту роль выполняют профессиональные майнеры с мощным серверным оборудованием.
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Что такое биткоин, и как он функционирует
Майнинг: соревнование на скорость
Перед окончательным подтверждением транзакции (например, оплаты за шляпу) майнеры должны проверить ее, что требует огромной вычислительной мощности сервера и графической карты. По сути, майнеры участвуют в своего рода соревновании на скорость: кто первый верифицирует блок с информацией, тот и получит за это биткоины.
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Что такое биткоин, и как он функционирует
Блокчейн: анонимная цепь блоков
В итоге блок с "упакованной" в него и верифицированной информацией об оплате за шляпу становится частью длинной цепи блоков - блокчейна. В этой цепи содержатся все имевшие место транзакции с биткоинами. В этом открытом "гроссбухе" можно найти все операции и кошельки всех участников - однако при этом все участники расчетов остаются анонимными.
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Что такое биткоин, и как он функционирует
Где живут майнеры
Самые большие в мире мощности для майнинга - и наибольший расход электроэнергии для этих целей - сегодня в Китае. Так утверждают исследователи из Университета Кэмбриджа, авторы индекса потребления электричества для создания биткоина (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далее в списке - США, Россия, Казахстан, Иран и Малайзия. Майнинг наиболее выгоден там, где низкие цены на электроэнергию.
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Что такое биткоин, и как он функционирует
Огромное потребление электроэнергии на майнинг
Суммарный расход электроэнергии на майнинг ученые Университета Кэмбриджа оценивают в 120 ТВт·ч (тераватт-час) в год. Это больше, чем потребляет в год каждая из окрашенных в голубой цвет стран на приведенной выше карте.
Автор: Гудрун Хаупт