В Китае все финансовые операции с криптовалютами объявили вне закона

Народный банк Китая (Центробанк) объявил все финансовые операции с криптовалютами незаконными. Соответствующее заявление распространено в пятницу, 24 сентября. Пекин будет считать любые операции с подобными валютами "незаконной финансовой деятельностью", а подозреваемым будет грозить уголовное преследование, говорится в документе.

Под запрет, как уточняет агентство AFP, подпали также продажа цифровых активов и операции с криптодеривативами.

Власти КНР считают, что криптовалюты способствовали отмыванию денег

В последние годы торговля биткоином и другими криптовалютами "подорвала экономический и финансовый порядок" в КНР и "способствовала отмыванию денег, незаконному привлечению капитала, мошенничеству и другой преступной деятельности", утверждают в Центробанке Китая. По его версии, подобные операции угрожает безопасности имущества граждан.

Торговля криптовалютой и ее выпуск были запрещены в Китае еще с 2019 года, напоминает AFP.

Биткоин и Ethereum обрушились в цене

Вскоре после объявления Народного банка Китая цена биткоина за час обрушилась более чем на 3 тыс. долларов (2560 евро) - или 6%. Цифровая валюта Ethereum также значительно потеряла в цене, упав на 10,7 процента.

Ранее, 7 сентября, Сальвадор стал первым в мире государством, признавшим биткоин официальной валютой. В стране вступил в силу закон, согласно которому эта криптовалюта принимается в качестве платежного средства, наравне с долларом США. Расплачиваться ей можно за все товары и услуги. Однако жители отнеслись к данному шагу с большим скепсисом. В ходе двух опросов более двух третей респондентов высказались за сохранение доллара США в качестве единственной валюты в стране.

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