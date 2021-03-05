Криптовалюты не готовы к поединку на условиях КНР

Курсы криптовалют упали по всему миру после того, как власти КНР фактически запретили добычу криптовалют и их куплю-продажу. Для нового рынка это неожиданный удар, считает Сергей Елкин.
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Прием биткоинов в качестве средства оплаты прекращен из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты, пояснил Илон Маск. Решение главы Tesla обрушило курс биткоина.