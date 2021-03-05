 Криптовалюты не готовы к поединку на условиях КНР | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 22.06.2021

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Экономика

Криптовалюты не готовы к поединку на условиях КНР

Курсы криптовалют упали по всему миру после того, как власти КНР фактически запретили добычу криптовалют и их куплю-продажу. Для нового рынка это неожиданный удар, считает Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: председатель КНР Си Цзиньпин в традиционном красном костюме на фоне флага КНР стоит в стойке бойца кунг-фу. Слева от него символы криптовалют, оказавшиеся в нерешительности: Мы мирные криптовалюты, За нами будущее!. Одна предлагает: Валим!

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    Автор: Сергей Елкин


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