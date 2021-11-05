Экс-кандидат в мэры Харькова Добкин добивается в суде отмены результатов выборов

Михаил Добкин и его адвокаты подали в суд иски с требованием отменить протоколы четырех районных и городской ТИК, а также отменить постановление об избрании мэром Харькова его конкурента Игоря Терехова.
Команда баллотировавшегося на пост мэра Харькова Михаила Добкина подала в Харьковский окружной административный суд 4 новых иска, требуя, в частности отменить постановление городского избиркома об избрании городским головой Игоря Терехова. Об этом в пятницу, 5 ноября, написал в Facebook один из адвокатов Добкина Анатолий Родзинский.
"Эти иски принципиально отличаются от поданных несколько дней назад тем, что в первых речь шла только о нарушениях при транспортировке из участка в район, а в новых исках, речь идет об украденных в пользу Терехова голосах отданных харьковчанами за кандидатов, набравших менее 10 процентов", - указал Родзинский.
По его словам, новые иски были поданы в связи с расхождениями, которые были обнаружены в 4 районах Харькова при сверке протоколов городской и районных территориальных избирательных комиссий (ТИК) с имеющимися в распоряжении команды Добкина протоколами подсчета голосов на участках. Заявители требуют отменить протоколы районной ТИК каждому из районов, где были выявлены расхождения, и пересчитать там голоса, а также добиваются отмены протокола городской ТИК и ее постановления об избрании мэром Харькова Игоря Терехова.
По словам Родзинского, аналогичные нарушения установила и гражданская сеть "Опора", которая обратилась с жалобами не в суд, а в городскую ТИК.
Однако, как сообщил "Укринформу" член избиркома Александр Самородин, в пересчете голосов было отказано. Он объяснил это тем, что "жалобы были поданы с опозданием, когда по закону городская избирательная комиссия уже приняла протоколы из районов и мэр был объявлен". Член ЦИК Ирина Ефремова заявила в эфире "Украинского радио Харьков" 4 ноября, что выявленные "Опорой" возможные нарушения никак не могут повлиять на результат выборов, поэтому в ЦИК не сомневаются, что выборы выиграл Игорь Терехов.
Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила победителем выборов секретаря Харьковского горсовета, и.о. главы города Игоря Терехова. По данным ТИК, он одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66 процента). За бывшего мэра Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41 процента).
Победу Терехова предсказывали данные двух экзитполов, а также итоги параллельного подсчета представителями гражданской сети "Опора". Добкин считает представленные экзитполами сведения заказными.
Внеочередные выборы городского головы, назначенные в связи со смертью Геннадия Кернеса, состоялись в Харькове 31 октября. Согласно данным горизбиркома, явка составила 28,29 процента.
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