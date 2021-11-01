 Выборы мэра Харькова: кандидат Добкин заявил о заказных экзитполах | Новости из Германии об Украине | DW | 01.11.2021

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Украина

Выборы мэра Харькова: кандидат Добкин заявил о заказных экзитполах

Михаил Добкин уверяет, что его оппонент на голосовании в Харькове, и.о. градоначальника Игорь Терехов, набрал менее 50 процентов голосов. Непреодоление этого порога приведет ко второму туру выборов.

Прохожие в Харькове и предвыборный плакат Михаила Добкина

Предвыборный плакат Михаила Добкина

Кандидат на должность мэра Харькова Михаил Добкин выразил несогласие с результатами экзитполов, указывающими на его существенное отставание на выборах от основного соперника - исполняющего обязанности градоначальника Игоря Терехова. "Я честно и терпеливо выдержал целый час беснующегося потока информации от разных СМИ. За основу своих новостей эти СМИ брали информацию экзитполов, заранее заказанных штабом оппонента", написал Добкин в Facebook в воскресенье, 31 октября.

Он сослался на проведенные своими сторонниками опросы. В них Добкин якобы получает 35 процентов голосов, а его соперник 41 процент. "И это при всех их стараниях вытащить за уши провластного кандидата", - возмущен кандидат. "Боремся дальше. Уступать никто не намерен!" - резюмировал он.

Предвыборный плакат Игоря Терехова в Харькове

Предвыборный плакат Игоря Терехова

Экзитполы: Терехов получил более половины голосов

По данным экзитпола центра "Социальный мониторинг", за Терехова отдали голоса 51,9 процента харьковчан, а за его основного соперника Добкина проголосовали 27,6 процента опрошенных.

На преимущество Терехова указывает и экзитпол, проведенный компаниями New Image Marketing Group, Human Research и Харьковской социологической сетью по заказу Комитета избирателей Украины. По его данным, Терехов набрал 53,8 процента голосов, а Добкин - 24,5 процента.

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. На момент публикации их официальные результаты не были известны. Второй тур может состояться через 3 недели, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов.

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    Автор: Роман Гончаренко


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