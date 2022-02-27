Минобороны США: Россия не ожидала такого сильного отпора украинцев

Российские войска в ходе военного вторжения в Украину столкнулись с более сильным, чем ожидали, сопротивлением украинской стороны. Об этом высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил на брифинге в субботу, 26 февраля. Определенные признаки "указывают на растущее раздражение российской стороны тем, что ей в течение последних 24 часов не удалось продвинуться, особенно в северных районах Украины", добавил он.
Россия пока не достигла превосходства в воздухе, считают в Пентагоне. Украинские средства противовоздушной обороны, в том числе авиация, продолжают действовать, блокируя доступ российским воздушным судам в различных районах страны, указали в американском ведомстве. По его оценке, на украинской территории присутствует более 50 процентов российских сил, стягиваемых к границам Украины на протяжении последних месяцев
К моменту брифинга российские вооруженные силы более успешно продвигались с южного направления, от аннексированного Крыма и Черного моря, чем со стороны Беларуси и России, отметил Пентагон. По данным ведомства, самое жесткое сопротивление украинская армия оказала на севере. "Ожесточенные бои все еще продолжаются в Харькове и его окрестностях, а также к северу от Киева", - сообщил представитель Минобороны США.
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Автор: Николай Пермяков