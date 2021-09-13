В МАГАТЭ уточнили, что могут обслуживать камеры на ядерных объектах Ирана

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже могут обеспечивать техническую работу видеокамер на ядерных объектах (ЯО) Ирана и обслуживать устройства "так часто, как это необходимо". С таким уточнением выступил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси в понедельник, 13 сентября, в Вене, где проходит встреча Совета управляющих МАГАТЭ.

Глава МИД Ирана: камеры пока будут работать офлайн

В то же время, как отмечает агентство dpa, хотя камеры продолжают работать, инспекторы пока не имеют доступа к самим записям. Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян отметил 13 сентября, что "до тех пор, пока на переговорах по ядерной сделке не достигнуто решение, приемлемое для Ирана, камеры МАГАТЭ будут функционировать в офлайн-режиме".

Рад экспертов прогнозировал, что на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в австрийской столице может быть принята резолюция по иранской ядерной программе.

Наблюдателям МАГАТЭ разрешили заменить носители информации

Накануне, 12 сентября, вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами и Рафаэль Мариано Гросси сделали ряд шагов, чтобы сблизить позиции сторон.

Так, по итогам встречи было выпущено совместное заявление, согласно которому "инспекторам МАГАТЭ разрешено провести обслуживание указанного оборудования и заменить носители информации, которые будут храниться в Исламской Республике Иран" с печатями обеих организаций. Способ и сроки сторонам еще предстоит согласовать.

Инспекции международного агентства были ограничены

В феврале вступило в силу решение иранских властей, ограничивающее инспектирование ядерных объектов сотрудниками МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран предупредил, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности.

С 22 мая Исламская Республика Иран лишила международное агентство доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и грозило удалить видеозаписи за последние три месяца. По этому вопросу пока не достигнуто существенного прогресса.

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