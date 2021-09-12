МАГАТЭ и Иран договорились о параметрах мониторинга ядерных объектов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигло соглашения с Ираном о параметрах мониторинга его инспекторами ядерных объектов Тегерана. Решение принято после переговоров вице-президента страны, руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в воскресенье, 12 сентября, в Тегеране. Заявление по итогам встречи обнародовала пресс-служба агентства.

"Инспекторам МАГАТЭ разрешено провести обслуживание указанного оборудования и заменить носители информации, которые будут храниться в Исламской Республике Иран в опечатанном виде" с печатями обеих организаций, отмечается в документе.

Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам

Как уточнил Эслами, Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах. "Мы договорились, что генеральный директор МАГАТЭ в ближайшее время посетит Тегеран и проведет переговоры с властями", - добавил он.

В международной организации уточнили, что у Рафаэля Мариано Гросси состоятся консультации на высоком уровне с правительством Ирана для укрепления сотрудничества в различных областях и "обсуждения текущих вопросов, представляющих взаимный интерес".

Глава ОАЭИ встретится с директором МАГАТЭ в Вене

Кроме того, Мохаммад Эслами пообщается с Гросси в кулуарах 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 20-24 сентября в Вене.

"В рамках существующего сотрудничества стороны решили поддерживать взаимодействие и проводить встречи на соответствующих уровнях", - резюмировали в международном агентстве.

Инспекции МАГАТЭ были ограничены

В феврале вступило в силу решение иранских властей, ограничивающее инспектирование ядерных объектов сотрудниками МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран предупредил, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности.

В апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий с участием США. Так, 2 апреля состоялась видеоконференция совместной комиссии по СВПД, а 6 и 9 апреля в Вене прошли встречи рабочих групп в очном формате. Американский лидер Джозеф Байден заявил о возможности возвращения Вашингтона к участию в соглашении, из которого страна вышла во время президентства Дональда Трампа.

Диалог с Тегераном находился в тупике

Диалог с Тегераном, однако, зашел в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом - Эбрахим Раиси. Международное агентство, в частности, лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране утверждали, что информация с камер может быть стерта, если США не отменят санкции в отношении Ирана. В Евросоюзе в свою очередь выражали надежду, что переговоры возобновятся в сентябре.

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