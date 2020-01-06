Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ

В парламенте Ирана потребовали ограничить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). "У МАГАТЭ было три месяца, чтобы выполнить его обязательства. Оно это не сделало, срок истек вчера", - заявил в воскресенье, 23 мая, председатель меджлиса Мохаммад Багер Галибаф. В соответствии с этим организация будет лишена доступа к фотоснимкам и данным иранских ядерных объектов, указал он далее.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в тот же день выступит с заявлением в этой связи.

Наблюдатели связывают угрозы Галибафа с продолжающейся внутренней борьбой за власть перед намеченными на 18 июня президентскими выборами. Сторонники жесткого курса пытаются предотвратить достижение договоренности в продолжающихся международных переговорах по иранской атомной программе, чтобы увеличить шансы на победу. В то же время умеренные силы вокруг президента Хассана Роухани решительно критикуют данную тактику. Роухани заявляет, что достижение результатов на переговорах приведет к отмене американских санкций и выведет страну из экономического кризиса.

Переговоры в Вене

В Вене уже более месяца продолжаются переговоры между Ираном и пятью государствами, подписавшими ядерное соглашение 2015 года: США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. США после прихода к власти президента Джозефа Байдена дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

В феврале Иран согласился на продолжение проверок его атомных объектов инспекторами МАГАТЭ, но в ограниченном объеме и только на три месяца. Проверки входят в ядерную сделку, заключенную между Ираном и "пятеркой". Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Соединенных Штатов в 2018 году во время президентства Дональда Трампа и введения Вашингтоном санкций Иран постепенно отказался от соблюдения своих обязательств в рамках сделки.

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