 Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ

Председатель меджлиса Ирана заявил о лишении МАГАТЭ доступа к данным ядерных объектов Ирана. Наблюдатели указывают на борьбу перед президентскими выборами в июне.

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене

В парламенте Ирана потребовали ограничить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). "У МАГАТЭ было три месяца, чтобы выполнить его обязательства. Оно это не сделало, срок истек вчера", - заявил в воскресенье, 23 мая, председатель меджлиса Мохаммад Багер Галибаф. В соответствии с этим организация будет лишена доступа к фотоснимкам и данным иранских ядерных объектов, указал он далее.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в тот же день выступит с заявлением в этой связи.

Наблюдатели связывают угрозы Галибафа с продолжающейся внутренней борьбой за власть перед намеченными на 18 июня президентскими выборами. Сторонники жесткого курса пытаются предотвратить достижение договоренности в продолжающихся международных переговорах по иранской атомной программе, чтобы увеличить шансы на победу. В то же время умеренные силы вокруг президента Хассана Роухани решительно критикуют данную тактику. Роухани заявляет, что достижение результатов на переговорах приведет к отмене американских санкций и выведет страну из экономического кризиса.

Переговоры в Вене

В Вене уже более месяца продолжаются переговоры между Ираном и пятью государствами, подписавшими ядерное соглашение 2015 года: США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. США после прихода к власти президента Джозефа Байдена дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

В феврале Иран согласился на продолжение проверок его атомных объектов инспекторами МАГАТЭ, но в ограниченном объеме и только на три месяца. Проверки входят в ядерную сделку, заключенную между Ираном и "пятеркой". Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Соединенных Штатов в 2018 году во время президентства Дональда Трампа и введения Вашингтоном санкций Иран постепенно отказался от соблюдения своих обязательств в рамках сделки.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:51

Конфликт США и Ирана: что дальше? (06.01.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Каковы последствия решения Трампа по Ирану (09.05.2018)  

Все только за наличные - Иран ждет отмены санкций (29.12.2015)  

Также по теме

Iran Urananreicherungsanlage Isfahan

Иран обвинил Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе 12.04.2021

Берлин и Брюссель обеспокоены возможными последствиями инцидента на иранском ядерном объекте для возобновившихся переговоров по иранской проблеме в Вене.

Iran Atomanlage Fordo

Иран начал обогащение урана до 60 процентов 16.04.2021

Каждый час Иран получает по 9 граммов обогащенного урана, заявил руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Али Акбар Салехи. Глава дипломатии ЕС обеспокоен действиями Тегерана.

Iran / IAEA / Atomprogramm / Zentrifugen

США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном при определенных условиях 18.02.2021

В совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии и Франции, а также Госсекретаря США подтверждена готовность Вашингтона вернуться в СВПД при полном выполнении Тегераном его условий.

Реклама

Самые читаемые

На "Евровидении" в Роттердаме победила Италия  

Белорусский оппозиционер Витольд Ашурок скончался в колонии  

Лидер Rammstein: концерт в Москве и конец света  