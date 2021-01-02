Иран обвинили в подрыве дипломатических усилий по СВПД

Германия, Франция и Великобританияобвинили Иран в том, что он своими нарушениями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ставит под угрозу дипломатические усилия по разрешению конфликта вокруг ядерной программы Исламской республики. "Многократно увеличивая свои нарушения, Иран подрывает новые дипломатические усилия по полному достижению целей СВПД", - говорится в заявлении трех стран, опубликованном в пятницу, 12 февраля, пресс-службой МИД ФРГ.

Поводом для заявления стало сообщение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Иран начал производство металлического урана. Как отметили три европейские страны, поставившие свои подписи под СВПД, у Тегерана "нет заслуживающего доверия приемлемого оправдания такой деятельности". Производство металлического урана, указывается в заявлении, это "решающий шаг в разработке ядерного оружия". В свою очередь, Тегеран отметил, что металлический уран необходим в качестве топлива для иранского исследовательского реактора.

В СВПД прописан отказ Ирана от металлического урана

СВПД был подписан Ираном с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году. Соглашение подразумевало отказ Тегерана от производства, а также приобретения плутония или металлического урана в течение 15 лет. Прекращение попыток Ирана создать собственное ядерное оружие поощрялось отменой международных и национальные санкции против страны.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД в одностороннем порядке, возобновлении и ужесточении экономических санкции. В ответ Тегеран также постепенно выходит из международного соглашения.

Преемник Трампа Джо Байден сигнализировал о готовности снова присоединиться к ядерному соглашению. В свою очередь, в феврале верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению "ядерной сделки", только если Вашингтон первым отменит свои санкции.

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