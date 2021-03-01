 МАГАТЭ: Иран ускоряет обогащение урана до 60 процентов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.08.2021

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Мир

МАГАТЭ: Иран ускоряет обогащение урана до 60 процентов

Иран запустил на ядерном объекте в Натанзе второй каскад усовершенствованных центрифуг, позволяющих еще больше обогащать уран, и тем самым приближается к показателю для создания ядерного оружия.

Завод по обогащению урана в Натанзе

Завод по обогащению урана в Натанзе

Иран ускорил процесс обогащения урана до 60 процентов. По данным  Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Тегеран увеличил мощность своего завода по обогащению урана в городе Натанзе. Соответственно, сейчас там используются два каскада центрифуг вместо одного. Об этом во вторник, 18 августа, в Вене заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Международное соглашение "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), принятое для снижения напряженности вокруг ядерной программы Ирана, или так называемая ядерная сделка, заключенная  Ираном с США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем в 2015 году, разрешает Ирану обогащение урана только на 3,67 процента для использования ядерной энергии в гражданских целях. Пороговое значение обогащения урана для использования в военных целях ядерной энергии составляет 90 процентов.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки могут возобновиться

Соглашение CВДП направлено ​​на то, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие. В соответствии с оговоренными ранее условиями, после его подписания международные санкции в отношении этой страны были сняты. Однако при президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки, после чего вновь ввели и даже ужесточили экономические санкции против Ирана.

В качестве  ответного шага  Тегеран стал постепенно отказываться от взятых на себя обязательств. Переговоры о возобновлении СВПД в Вене, которые начались в апреле 2021 года, зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Ибрахим Раиси. По заявлению Евросоюза, выступающего в данном процессе в роли посредника, переговоры могут возобновиться в начале сентября.

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