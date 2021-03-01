МАГАТЭ: Иран ускоряет обогащение урана до 60 процентов

Иран ускорил процесс обогащения урана до 60 процентов. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Тегеран увеличил мощность своего завода по обогащению урана в городе Натанзе. Соответственно, сейчас там используются два каскада центрифуг вместо одного. Об этом во вторник, 18 августа, в Вене заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Международное соглашение "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), принятое для снижения напряженности вокруг ядерной программы Ирана, или так называемая ядерная сделка, заключенная Ираном с США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем в 2015 году, разрешает Ирану обогащение урана только на 3,67 процента для использования ядерной энергии в гражданских целях. Пороговое значение обогащения урана для использования в военных целях ядерной энергии составляет 90 процентов.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки могут возобновиться

Соглашение CВДП направлено ​​на то, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие. В соответствии с оговоренными ранее условиями, после его подписания международные санкции в отношении этой страны были сняты. Однако при президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки, после чего вновь ввели и даже ужесточили экономические санкции против Ирана.

В качестве ответного шага Тегеран стал постепенно отказываться от взятых на себя обязательств. Переговоры о возобновлении СВПД в Вене, которые начались в апреле 2021 года, зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Ибрахим Раиси. По заявлению Евросоюза, выступающего в данном процессе в роли посредника, переговоры могут возобновиться в начале сентября.

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